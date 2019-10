Mes Michael N. Bergman et Elisabeth Laroche. Photos : Sites Web de Groupe Loyer Avocats et de RSS

Un individu mené à investir des dizaines de milliers de dollars dans un organisme aux stratagèmes frauduleux réclame plus de 125 000 dollars à son comptable, pour de l’intérêt et des pénalités payés, ainsi que des dommages liés à de la détresse émotionnelle.L’organisme en question, ParkLane Financial Group, a déjà été visé par une action collective, qui s’est soldée par une entente à l’amiable évaluée à 17,5 millions de dollars.Le demandeur,, est représenté parde Bergman & Associés.Stratagème frauduleuxLe stratagème de l’organisation était plutôt complexe. Ses participants étaient invités à effectuer des donations, qui étaient versées à des fiducies.Ces mêmes donations étaient ultimement données de manière totale ou partielle à des entités extraterritoriales, desquelles les participants pouvaient déduire un montant d'impôt sur le revenu dépassant le montant de leurs donations initiales.Ce stratagème a été effectif entre 2005 et 2009, jusqu’au moment où il a été désamorcé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec (RQ).Après y avoir investi des sommes lors de ces années, Dale Kempster a vu ses demandes de déductions être annulées par l’ARC et RQ.Pourtant,son comptable, lui aurait assuré que le stratagème de ParkLane était « légal et viable », comme indiqué dans la requête obtenue par Droit-Inc.Celui-ci l’a donc aidé à déposer des demandes d’oppositions à ces annulations des deux agences, qui ont finalement été rejetées.Compte tenu des pénalités et des intérêts qu’il a dû débourser à l’ARC et RQ, puis des dérangements que lui ont causés les évaluations et les oppositions constantes des agences, Dale Kempster réclame 126 242 dollars à Perry Radin.Le comptable n’a pas répondu aux demandes de Droit-Inc. Il a fait appel à Mede RSS dans ce dossier.