« Think big, sti! » - Elvis Gratton. Photos : Youtube et site Web de Kirkland & Ellis

Le cabinet avec les plus gros revenus au monde, Kirkland & Ellis, a nommé 141 avocats au titre d’associé d’un seul coup.La firme a même battu son propre record du nombre d’avocats promus associés d’un coup. En 2017, c’était 97 personnes, et l’année dernière, 122.Kirkland occupe le premier rang du Am Law 100 avec des revenus de plus de 3,7 milliards $US en 2018, et comptait alors environ 2300 avocats, 430 associés avec participation et 566 associés sans participation.Comme le dit si bien Elvis Gratton: « Ils l’ont-tu l’affaire les Américains! »