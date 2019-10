L'honorable Martine L. Tremblay et le CA du JBM. Photo : Courtoisie

Délaissant leur robe de magistrat pour des habits plus décontractés, bon nombre de juges se sont réunis hier soir au Musée Pointe-à-Callières de Montréal, en compagnie de plus d’une centaine d’avocats, à l’occasion du Cocktail avec la Magistrature, organisé par le Jeune Barreau de Montréal (JBM).Hormis leurs noms, tous les participants portent une petite étiquette, sur laquelle sont écrites des actions.« Lire un livre », « nager », « passer du temps en famille. »Le tout, dans le but de susciter une discussion, entre petites bouchées et consommations alcoolisées, en lien avec le thème de la soirée: l’équilibre au sein de la profession en 2019.À entendre le niveau de décibels qui s’élève dans la salle, l’initiative est un succès.« Le thème de ce soir, je le trouve inspirant et à propos, déclare au micro Me. Moi et mes collègues, on en entend parler toutes les semaines dans le cadre de notre travail. Le constat est que la question est plus d'actualité qu'elle ne l'était avant. »Après son allocution, la présidente de ZSA prépare l’arrivée sur scène de l’invité d’honneur de la soirée, le juge, nouveau venu à la Cour suprême du Canada. Une avalanche d’applaudissements se fait entendre.En débutant son discours, celui-ci prend l’initiative d’aborder l’importance de l’estime de soi.« Si votre estime de soi a besoin d’un coup de pouce, faites-vous nommer juge à la Cour Suprême du Canada, déclare-t-il, sous les rires de la foule. Vous vous rappelez de la jeune fille en secondaire deux qui vous ignorait? Vous en aurez des nouvelles. »Alternant entre réflexions sérieuses et blagues bien aiguisées, le juge Kasirer explique que l’équilibre dans la pratique consiste en quelque sorte à « une mission impossible. »« On peut se demander, l’équilibre serait-il compatible avec la pleine réussite professionnelle? Ce soir, je vois des gens regarder leur iPhone pendant une bonne partie de la soirée. Nos amis d’Apple rendent l’équilibre difficile! »« Même si je suis reconnaissant de l’invitation de ce soir, je ne suis pas personnellement bien placé pour donner des conseils, enchaîne le juge, en anglais. Du jour de mon assermentation et mon arrivée au Jeune Barreau, il y a 37 ans, le chaos a régné dans ma vie. »Avant de conclure son allocution, Nicholas Kasirer suggère aux juristes présents à se remettre constamment en question.« Posez-vous la question: est-ce que mon propre comportement envers mes collègues, mes adjoints ou mon conjoint convient à une vie saine? Nous sommes, à des degrés différents, complice du stress des autres », dit-il, avant de tirer sa révérence.Dans la même veine, l’honorablede la Cour du Québec, rencontré par Droit-inc plus tard dans la soirée, explique que c’est la présence de son collègue, également juge, qui l’aide à garder le cap au quotidien.« J’ai la chance d’être jumelé à mon meilleur ami, raconte-t-il, entouré de jeunes avocats. Quand on est ensemble, la solitude, on ne la sent pas. On parle beaucoup, mais très peu de droit. »Cette solitude, elle est également évoquée par la juge, nouvellement nommée juge en chef adjointe de la Cour du Québec.Croisée en fin de la soirée, alors qu’elle discutait avec des membres du JBM, elle explique que les juges tentent de se serrer les coudes.« La décision nous appartient, alors automatiquement, une distance se crée avec nos anciens collègues avocats, avoue-t-elle. Entre juges, on essaie de se soutenir, de maintenir un réseau social important, car c’est un travail très solitaire. »Pour conserver son équilibre, la magistrate explique que l’activité physique est très importante pour elle. Selon ses dires, les juges peuvent gagner jusqu’à 10 livres, lors de leur première année en fonction…« Il ne faut pas s’oublier, il faut penser à soi, savoir s’arrêter », considère-t-elle.Au passage, la juge salue le courage de son collègue, Clément Gascon, qui n’a pas caché son combat avec la dépression. À ses yeux, son courage est la preuve qu’il y a « toujours de l’espoir, et que dans les moments noirs, il y a des façons de s’en sortir. »« Il est la preuve qu’on peut être performant malgré nos problèmes, si on sait s’entourer. Je suis très fière de Clément », admet-elle en souriant, en prenant un dernier bain de foule avant de quitter la soirée.Peut-on penser que c’est la sortie du juge Gascon qui a mené la présidente du JBM, Me, à choisir l’équilibre comme thème de la soirée?« On pensait déjà au thème, mais c’est venu confirmer l’idée », indique-t-elle.L’influence principale de la présidente, c’est plutôt son quotidien.« C’est un thème qui me tenait à coeur, avec ce que moi-même je vis dans la pratique. J’ai eu un début de carrière rocambolesque, donc je trouvais ça important d’ouvrir la porte à une discussion sincère. »Elle poursuit en décrivant ses journées remplies par ses deux emplois, dont bien sûr, son poste de présidente, mais aussi son rôle d’avocate au Centre communautaire juridique de Montréal.Sa nouvelle réalité professionnelle l’a poussée, au cours de la dernière année, à consulter une psychologue de manière hebdomadaire.« Ça faisait un bout que j’y pensais. Des fois, je ne savais pas comment trouver mon équilibre, savoir comment dire non, connaître mes priorités. Ma psychologue m’a vraiment aidé là-dedans », décrit-elle.Avant de terminer la conversation, la juriste la plus populaire de la soirée jette un coup d’oeil à la salle, qui se vide tranquillement. Après un petit silence, elle conclut, avec des étoiles dans les yeux: « je suis vraiment satisfaite. La soirée en dit beaucoup sur le respect des juges pour le JBM. »