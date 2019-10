Me Luc Antoine Manneh passe chez BCF. Photo : Site Web de BCF

Mepasse chez les gros joueurs. Il a intégré le groupe du droit des affaires de BCF au bureau de Québec.« J'avais envie d'être dans un environnement stimulant qui rejoint mes ambitions professionnelles. BCF, c'est le bureau qui a la plus grande croissance au Canada depuis 1995 », se réjouit le Barreau 2016.Auparavant, il oeuvrait au sein de Bernier Beaudry. Il a aussi évolué au sein de Dion Rhéaume et Abkey Avocats, avant de finalement se joindre à BCF « le troisième plus gros cabinet au Québec », vante-t-il encore sans retenue.Mais au-delà de cette occasion d’oeuvrer chez BCF, qu’est-ce qui le motive dans sa pratique axée sur le droit transactionnel et le financement des entreprises? « J'aime rencontrer les clients et les conseiller, mais j’aime surtout me pencher sur un dossier, identifier les problématiques et trouver des solutions. »Avant de faire son choix sur le droit, Me Manneh a complété un baccalauréat multidisciplinaire en affaires publiques et relations internationales, qui l’a amené à représenter les intérêts d’une entreprise québécoise au Brésil en tant qu’agent de développement dans le cadre des Missions commerciales de l’Université Laval.« Bien que je n’ai pas besoin de ces outils au quotidien en droit, ce sont des compétences et des réflexes qui peuvent me servir dans n'importe quelle situation. »À son troisième cabinet en trois ans après avoir obtenu son barreau, Me Manneh souhaite maintenant se poser pour un certain temps.« C'est sûr que je suis encore en début de carrière, c'est normal de chercher quel environnement est le plus adapté à ce que je recherche. J'ai envie de m'établir à long terme, j'espère pouvoir continuer chez BCF, de desservir la clientèle existante, mais aussi de développer ma propre clientèle. »