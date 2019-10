Son téléphone intelligent l’aurait rendu homosexuel. Photo : Shutterstock

Un homme russe poursuit Apple parce que son téléphone intelligent l’aurait rendu homosexuel.Un incident avec la cryptomonnaie GayCoin serait à l’origine de ses déboires, selon ce que rapporte la BBC.demande à la cour de lui accorder 1 000 000 de roubles (20 500 $CAN) pour dommages moraux, selon les documents de la poursuite consultés par l’AFP.Il affirme avoir reçu des GayCoins sur son iPhone au lieu des Bitcoins (Bite-coins?) qu’il avait commandés. Les GayCoins étaient accompagnées d’une note disant « ne jugez pas avant de l’avoir essayé ».« Je me suis dit, pour vrai, comment puis-je juger quelque chose sans l’essayer? J’ai décidé d’essayer les relations homosexuelles », est-il écrit dans la poursuite.« Maintenant j’ai un chum et je ne sais pas comment expliquer ça à mes parents », se plaint-il, ajoutant que sa « vie a viré pour le pire » et qu’il ne « reviendra jamais à la normale ».Il estime qu’Apple l’a « poussé vers l’homosexualité en le manipulant », lui causant des « torts moraux et mentaux ». Il juge par ailleurs que le géant de la Silicon Valley a une responsabilité vis-à-vis leurs programmes, malgré que les échanges de GayCoins se soient déroulés via une application tierce.La cause sera entendue le 17 octobre.L’homosexualité est décriminalisée en Russie depuis 1993, mais la diffusion de valeurs ou d’idée LGBT est toujours interdite par la loi.