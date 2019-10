François Corriveau. Photo : Site Web de François Corriveau

Les partis politiques fédéraux avaient jusqu’au 1er octobre pour officialiser les candidatures des personnes qui défendront leurs couleurs aux élections du 21 octobre. Droit-inc vous présente aujourd’hui les avocats qui ont choisi d’endosser les valeurs du Parti conservateur du Canada.Barreau 1993, Me François Corriveau est présentement directeur général de la Ville de Baie-Comeau. Il a atteint ce poste après avoir grimpé les échelons, ayant commencé comme greffier adjoint. Me Corriveau a toujours eu un penchant pour la politique, lui qui s’est fait élire député de Saguenay en 2002, le premier aprèssous la bannière de l’Action démocratique du Québec. Il a cependant été défait en 2003 dans la circonscription remodelée de René-Lévesque. Il est le fils du juge surnuméraire de la Cour supérieureLe Barreau 1989 est président d’une société d’experts-conseils qui aide les entreprises internationales à s’établir et à investir au Canada appelée Neil Drabkin Intl. Détenteur de deux diplômes en droit de l’Université McGill, il est surtout connu comme commentateur politique sur les ondes de CTV News Channel et de CJAD 800 AM Montréal. Il a débuté sa carrière politique comme conseiller principal en politiques et conseiller juridique de l’honorable Gerry Weiner au sein du gouvernement Mulroney. Il a également été chef de cabinet deet dedans le gouvernement Harper.Notaire de formation, Marie Claude Fournier est la directrice générale de l’Association de la construction du Québec pour la région Laval-Laurentides depuis sept ans. Même si elle est titulaire d’une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa et d’un DESS en droit notarial de l’Université de Montréal, Mme Fournier a cessé la pratique tôt dans sa carrière pour lancer une entreprise en alimentation. Elle a par la suite travaillé en développement des affaires avant de se joindre à l’ACQ en 2012.Titulaire d’un diplôme en droit civil et en common law de l’Université McGill, Ann Francis a travaillé 11 ans à titre de conseillère juridique chez Rio Tinto Alcan, avant de quitter la pratique en 2009. Elle travaille maintenant comme consultante en finances pour une société de gestion de patrimoine nationale, Emad Saad & Associates.Jasmine Louras est détentrice d’un diplôme en droit des affaires internationales de l’Université de Montréal, ainsi que d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa. Passionnée par les affaires, elle a travaillé pour des entreprises en démarrage et a également obtenu un stage au consulat des États-Unis à Montréal en diplomatie publique, affaires publiques et service commercial à l’étranger.Me Ilario Maiolo est associé chez Guénette Avocats où il se spécialise en droit international. De 2012 à 2018, il a auparavant été professeur à temps partiel à l’Université d’Ottawa. Il a également oeuvré pour la Croix-Rouge canadienne en tant que directeur des relations gouvernementales, des politiques et du droit international humanitaire et conseiller juridique principal sur le droit international humanitaire. Il est diplômé en droit civil et common law de l’Université d’Ottawa avant de compléter une maîtrise à l’Université de Genève.Barreau 1989, Me Masse cumule plus de 30 ans d’expérience comme avocat et gestionnaire. Aujourd’hui, conseiller auprès des sénateurs, il a travaillé en tant que conseiller juridique et administrateur dans plusieurs compagnies technologiques telles que Wrnch, Behaviour Interactive et Zoom Média. Il a également oeuvré en pratique privée de 1989 à 1994.Barreau 1996, Me Tom Pentefountas a repris la pratique en 2017 après son retour de Londres, où il a occupé les fonctions de vice-président de Stingray pendant deux ans. Il était auparavant vice-président du CRTC où il a siégé quatre ans. De 1996 à 2011, il a été membre de la société d’avocats Silver Sandiford. Me Pentefountas est spécialisé en droit criminel.La Barreau 2005 travaille à son compte de même qu’en collaboration avec le cabinet O’Hanlon Sanders Teixeira et Calex Légal. Elle est spécialisée en droit de la famille. Me Sarfati possède études supérieures spécialisées en droit de l’Université Paris V, ainsi que des équivalences de l’UQAM.Ancienne attachée politique à Ottawa, Natasha Tremblay étudie présentement le droit à l’Université Laval. Après un stage à l’Assemblée nationale française à Paris, où elle a participé à la rédaction de projets de loi, elle a travaillé en droit de la conformité chez La Capitale. Elle occupe présentement un poste au contentieux au sein de la Régie des alcools, des courses et des jeux.