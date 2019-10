Pierre Girard et Me Pierre Girard Photos : Site Web de Dunton Rainville

Dunton Rainville a eu la chance de jouer un rôle très important en tant que partenaire de la 3e édition du Grand rendez-vous économique 2019 de Saint-Donat, le 3 octobre dernier.Le cabinet spécialisé en droit municipal et du travail a envoyé son spécialiste des relations de travail et des ressources humaines,, CRHA et Distinction Fellow, pour agir comme présentateur et co-président d’honneur de cette activité. De plus, Meétait responsable de présenter le cabinet qui emploie 225 personnes aux participants.Selon M. Girard, les entreprises régionales ont avantage à rassembler leurs forces en commun pour accélérer leur développement, face aux problématiques auxquelles elles doivent faire face.« Notre cabinet a compris cette nécessité en s’implantant entre autres à Laval, Saint-Jérôme, Joliette et Saint-Jean-sur-Richelieu », a-t-il souligné.Une création à la base de la municipalité de Saint-Donat, le Grand rendez-vous économique réunit maintenant élus, acteurs du développement économique et chefs d’entreprises provenant des régions de Lanaudière et des Laurentides afin de trouver des solutions aux problématiques du développement économique régional. Dunton Rainville souhaite se positionner comme un incontournable sur la scène régionale pour tous les besoins juridiques, combinant les expertises d’avocats et de notaires.