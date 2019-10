L’avocat et figure importante de Nintendo John Kirby a rendu l’âme. Photo : videogameschronicle.com

L’avocat et figure importante de Nintendoa rendu l’âme au début du mois d’octobre.Celui-ci est particulièrement reconnu pour avoir la sauvé la peau du mythique Donkey Kong, au coeur d’une saga judiciaire, tel que le raconte le site jeux.ca.C’est qu’en 1982,, l’avocat d’Universal, a multiplié les menaces de procès contre Nintendo, puisqu’il trouvait que le mytique personnage ressemblait trop à King Kong, que ses studios avaient créé.Pour se sortir du pétrin, Nintendo a donc fait appel à John Kirby, spécialiste du litige new-yorkais de la firme Mudge, Rose, Guthrie, Alexander and Fredon. À ce moment, il était déjà reconnu pour ses défenses de PepsiCo et General Foods.Bien qu’il ne connaissait rien en jeu vidéo, John Kirby est sorti vainqueur de l’affaire.Pour remercier l’avocat de son aide, et de lui avoir permis d’empocher 1,8 million, Nintendo l’a invité pour un souper spécial, lors duquel on a offert un bateau, nommé Donkey Kong à l’avocat.Mais son cadeau le plus durable lui a sans contredit été offert par, producteur de jeux vidéo, qui nomme un personnage en son honneur : Kirby.Le petit personnage rose, indomptable dans le jeu Super Smash Bros est désormais connu de tous.Espérons qu’il en aille de même de l’apport de John Kirby au monde juridique!