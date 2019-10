Philippe-André Tessier est président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Photo : Radio-Canada

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s’inquiète d’une augmentation de 122 % du nombre de requêtes en dix ans, alors qu’elle doit composer avec « les mêmes ressources ». La hausse des demandes d’intervention en protection de la jeunesse apparaît d’autant plus préoccupante.En 2018-2019, l’organisme qui veille au respect de la Charte québécoise des droits et libertés a reçu 2356 plaintes concernant les droits de la personne et des demandes d’intervention en protection de la jeunesse.Un nombre qualifié d’« historique » par le président, qui a tenu mercredi une conférence de presse – une exception à la règle – pour interpeller le gouvernement après le dépôt de son rapport annuel.« C’est sûr et certain que ça a un impact sur l’institution parce qu’il est essentiel de pouvoir répondre en temps opportun. Présentement, cette pression se fait sentir sur notre institution. »Quant à un ajout de ressources, la ministre québécoise de la Justice,, s’engage à « regarder les options avec sérieux ».Elle indique que la commission a travaillé à « renforcer la gouvernance » dans la dernière année, c'est-à-dire à la suite du départ controversé de l’ex-présidente, et que des plans de réaménagement sont sur la table.La progression « constante » des demandes d’intervention en protection de la jeunesse préoccupe la commission. Elles sont passées de 126 à 395.« 213 % pour les 10 dernières années, a soutenu la vice-présidente. Vous avez bien entendu, c'est bien 213 % ! »« Si vous demandez s’il y a plus de détresse chez les enfants, la réponse est oui. »La situation, selon elle, est même « extrêmement alarmante » dans le Nord-du-Québec.Les principaux motifs d’intervention sont l’absence de prestation de services sociaux et de communication confidentielle. Le rapport annuel donne en exemple une fratrie en famille d’accueil. La Direction de la protection de la jeunesse leur indiquait que leurs grands-parents paternels refusaient de communiquer avec eux, alors que c’était faux.La commission observe par ailleurs une « persistance » en ce qui a trait aux plaintes pour des motifs discriminatoires – handicap, origine ethnique, religion, etc.À cet effet, le rapport de chercheurs indépendants sur le Service de police de la Ville de Montréal dévoilé la semaine dernière montre, selon le président Philippe-André Tessier, qu’il y a de la « discrimination dans notre société » et que la commission « doit lutter contre ce phénomène ».