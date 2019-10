Me Jacqueline Aubé n’a pas apprécié son passage au cabinet de la ministre de la Sécurité publique. Photos : LinkedIn de Jacqueline Aubé

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Photos : Assemblée Nationale du Québec

Décidément, l’avocaten’a pas apprécié son passage au cabinet de la ministre de la Sécurité publique,Dans un courriel envoyé à la ministre et dont La Presse a obtenu copie, Me Aubé n’y va pas avec le dos de la cuillère. Cette dernière cumule une très grande expérience politique ayant travaillé au sein de cabinets péquistes pour entre autresetLa ministre Guilbault a toutefois limogé Me Aubé, soulignant publiquement un problème de « compétence ». La juriste s’est retrouvée au cabinet de la ministre déléguée à l’Économie,Dans son courriel, Me Aubé s’attaque directement à la ministre et à sa gestion de personnel. En voici des extraits.« Le problème c’est que tu persistes à faire de ton cabinet un endroit dysfonctionnel, en rejetant ceux qui ont le plus d’expérience, les “criss” de péquistes évidemment (comme ton patron par ailleurs) plutôt que d’avoir l’intelligence de profiter de leurs connaissances. »« J’ai travaillé avec plusieurs ministres dont un premier ministre et jamais je n’ai vu un caractère aussi désagréable, un manque de jugement aussi profond et un manque de respect aussi prononcés que les tiens »Sur l’application par les policiers de l’interdiction de porter le voile pour les enseignantes: « Les avocats de ton bureau pourraient t’expliquer bien des choses pour t’éviter ce genre de gaffe qui arrive dans le pire dossier et au pire moment ! Bravo à toi qui sais tout ! »« Tu aurais dû faire tes devoirs et lire le Q&A (questions/réponses) préparé par ton collègue Jolin-Barrette (bien meilleur que toi par ailleurs) qui répondait aux questions policières. Ton premier ministre l’avait lu, lui !!! »« Pauvre toi, jamais tu ne pourras être première ministre ! » avait-elle conclu.Me Aubé a été limogée du cabinet de Mme Proulx après l’envoi de ce courriel.