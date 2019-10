Me Marie-Hélène Pelletier est désormais à la tête des RH de Vidéotron. Photos : LinkedIn de Marie-Hélène Pelletier

Meest nommée vice-présidente, Ressources humaines et chef de l’Évolution des modèles d’affaires de Vidéotron. Il s’agit d’une promotion pour celle qui occupait auparavant le poste de vice-présidente, Approvisionnements au sein de l’entreprise.« Je suis très excitée par ce défi. C’est vraiment un beau gage de confiance de la part de l’entreprise », lance-t-elle à Droit-Inc.Bien qu’elle porte toujours le titre de maître, Marie-Hélène Pelletier ne pratique plus le droit depuis des années. L’avocate a complété son stage du Barreau en 1996 au sein de Mackenzie Gervais (aujourd’hui devenu BLG).« Il me manquait un élément en bureau : la collégialité », raconte-t-elle. Elle complète donc une maîtrise en administration des affaires au HEC Montréal, avant de rejoindre Bombardier, dans un poste de nature juridique.Mais rapidement, le droit n’occupe plus une grande part de ses responsabilités, laissant sa place à l’approvisionnement, et ultimement aux ressources humaines, dans le cadre de son nouveau poste. « 70% de nos employés sont syndiqués alors ça m’amène à faire un peu de droit. Il y a aussi tout ce qui concerne les conventions collectives », explique Me Pelletier.Au final, même si la vice-présidente estime que le droit a constitué une excellente formation de base, elle ne se serait pas imaginée faire carrière dans le domaine.« J’aime bâtir une équipe, amener les gens à se surpasser. La pratique du droit est une belle profession, mais elle ne permet pas d’exercer une influence auprès d’une centaine d’employés. Moi, c’est ce qui m’a allumée au fil de ma carrière », illustre-t-elle.Me Pelletier aura donc deux mandats principaux dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Le premier sera d’assurer l’évolution de Vidéotron dans un contexte de transformation technologique, et le second, d’assurer la gestion des ressources humaines de l’entreprise.Le défi est de taille, étant donné que l’ancienne de l’Université d’Ottawa compte peu d’expérience en ressources humaines.Elle explique qu’à l’époque où elle travaillait chez Bombardier, elle avait suivi des cours de pilotage et d’aéronautique pour exceller dans son emploi. C’est également cette approche qu’elle compte adopter pour en apprendre plus sur les ressources humaines.« Je pense que les leaders de demain ne seront pas nécessairement des experts dans leur domaine. Ils devront être plus généralistes qu’experts dans un domaine d’activité précis. J’ai pris souvent des mandats dans un champ d’expertise que je ne connaissais pas du tout. Je n’ai pas peur. »Même si aujourd’hui, le droit occupe une faible importance dans ses fonctions, Me Pelletier ne regrette pas d’avoir complété son Barreau.« C’est important de finir son baccalauréat, et même son Barreau. Ça m’a vraiment apporté quelque chose. »Elle conseille également aux étudiants en droit qui souhaitent percer en affaires d’obtenir une formation scolaire complémentaire.« Le droit offre une bonne base pour la réflexion, l’analyse, la structure. Par contre, il y a des éléments que l’on connaît beaucoup moins. Moi, les finances me faisaient peur, mais le côté stratégique m’intéressait. C’est pour ça que je suis allé chercher une formation complémentaire avec le MBA », conclut-elle.