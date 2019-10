Me Dave Leonard est réélu à la tête de McCarthy Tétrault. Photo : Site Web de McCarthy Tétrault

Meobtient un deuxième mandat en tant que chef de la direction du cabinet McCarthy Tétrault.Arrivé en 2016 après le départ de, Me Leonard a mis en oeuvre le programme d’inclusion du cabinet en plus de voir à l’ouverture du bureau de New York du cabinet.« Depuis sa nomination au poste de chef de la direction en 2016, Dave a eu, par son leadership, un impact considérable sur l’orientation stratégique du cabinet, a soutenu par voie de communiqué, associé et président du conseil des associés de McCarthy Tétrault. Axé sur le succès à long terme de nos clients, de notre personnel et du cabinet, Dave a étendu nos activités à l’ensemble des principaux marchés verticaux et géographiques de l’industrie et positionné McCarthy Tétrault pour une réussite durable. »Le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion a nommé Me Leonard « haut dirigeant de l’année (Est du Canada) » pour son engagement à bâtir un effectif diversifié et inclusif.En 2016, lors de la course à la direction, Droit-inc qualifiait Me Leonard de « militant » dans le cadre de ses prédictions.« Il est en effet perçu comme un militant un peu trop revendicateur pour son groupe (de litige) et certains se demandent si, une fois grand patron, il sera capable de changer de chapeau », écrivait-on, à l’époque.Il faut croire que c’est pari réussi pour le boss de McCarthy!