Me Will Amos. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Rachel Bendayan. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Élisabeth Brière. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me François-Philippe Champagne. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Anju Dhillon. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Marie-Chantal Hamel. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Anthony Housefather. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Angelo Iacono. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Mélanie Joly. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me David Lametti. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Patricia Lattanzio. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Joël Lightbound. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Me Marc Miller. Photo : Site Web du Parti libéral du Canada

Les partis politiques fédéraux avaient jusqu’au 1er octobre pour officialiser les candidatures des personnes qui défendront leurs couleurs aux élections du 21 octobre. Droit-inc vous présente aujourd’hui les avocats qui ont choisi d’endosser les valeurs du Parti libéral du Canada.Député de Pontiac depuis 2015, il était auparavant directeur régional et avocat à EcoJustice, une organisation environnementale à but non lucratif et se spécialise en droit environnemental et en ressources naturelles. Il a enseigné à l’Université d’Ottawa en plus d’être invité régulièrement à commenter différents enjeux dans les grands médias nationaux. Il a obtenu son baccalauréat en droit civil et common law à l’Université McGill.Députée d’Outremont depuis février 2019, Me Bondayan était auparavant avocate spécialisée en arbitrage international et en litige commercial chez Norton Rose Fulbright. Elle a aussi enseigné à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. C’est en 2015 qu’elle fait le saut en politique, du moins dans les coulisses, en devenant chef de cabinet de la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme,, travaillant notamment à l’élaboration de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement libéral.Me Élisabeth Brière est notaire chez Monty Sylvestre, à Sherbrooke. Après avoir terminé son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke, elle a poursuivi ses études pour obtenir un diplôme de droit notarial en 1991 et un certificat en administration des affaires deux ans plus tard. Me Brière est également chargée de cours à l’Université de Sherbrooke, conférencière et formatrice pour plusieurs organismes et siège à plusieurs conseils d’administration.Élu en 2015, Me François-Philippe Champagne était auparavant vice-président du conseil d’administration de Bionest Technologies. Il a également été vice-président et avocat principal du Groupe ABB, qui compte plus de 150 000 employés. Depuis 2015, il est ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.Première Sikh canadienne à pratiquer le droit dans les cours du Québec, Me Anju Dhillon offrait ses conseils pro bono au sein de la Mission Old Brewery avant d’être élue députée en 2015. Elle est titulaire d’un doctorat en jurisprudence et d’une maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke. De plus, Me Dhillon a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal et son baccalauréat en sciences politiques à l’Université Concordia.Barreau 2001, Me Marie-Chantal Hamel est une avocate à la retraite. Gestionnaire en administration de la recherche pendant 10 ans au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, elle est une habituée de la politique, ayant travaillé auprès de ministres, sénateurs et députés tout au long de sa carrière de femme d’affaires, gestionnaire et avocate.Élu député en 2015, Me Anthony Housefather agissait auparavant à titre de vice-président exécutif au sein de Dialogic Corporation, une multinationale en technologie. Depuis février 2016, il est président du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. Titulaire d’un diplôme conjoint en droit (B.C.L. et LL.B.) de l’Université McGill et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia, il a été maire de Côte-Saint-Luc de 2005 à 2015.Député depuis 2015, Angelo Iacono était membre du Barreau de l'Ontario depuis 2002, il pratique au Commissariat à la protection de la vie privée, situé à Ottawa. Après des études en sciences politiques à l’Université de McGill, Me Iacono complète un baccalauréat en droit civil à l’UQAM et obtient un diplôme en Juris Doctor à l’Université d’Ottawa.Barreau 2003, Me Mélanie Joly a commencé sa carrière d’avocate chez Davies avant de rejoindre Stikeman Elliott en 2005. Après un stage en journalisme à Radio-Canada de six mois en 2007, elle devient associée-directrice de Cohn & Wolfe, un cabinet de relations publiques. C’est en 2013 qu’elle quitte son poste pour se lancer en politique municipale, en fondant le parti Vrai changement pour Montréal. Elle s’incline face àet devient consultante en gestion, jusqu’à ce qu’elle se présente à nouveau, cette fois en politique fédérale. Une fois élue, elle obtient le ministère du Patrimoine canadien, et devient ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie du Canada en 2018.Avant d’être élu député en 2015, Me David Lametti était professeur de droit à l’Université McGill, poste qu’il a occupé pendant 19 ans, étant reconnu comme expert en droit de la propriété et de la propriété intellectuelle. Il occupe depuis cet hiver le poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada. Avant d’être nommé ministre, il a occupé les postes de secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international et de secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.Avocate en droit civil depuis 29 ans, Me Patricia Lattanzio a été élue conseillère municipale de Ville pour le district Saint-Léonard-Est lors d’une partielle en 2015 puis réélue en 2017. Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’UQAM, d’un certificat en droit de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat avec mention en sciences politiques de l’Université McGill. À la Ville de Montréal, elle a occupé le poste de vice-présidente de la Commission sur l’Inspecteur général et de porte-parole de l’Opposition officielle pour les dossiers d’infrastructures de la voirie et de l’eau, des services électriques, et des affaires juridiques.Barreau 2013, Me Joël Lightbound a débuté sa pratique chez Fasken à Montréal avant de rejoindre une firme spécialisée en immigration dans la région de Québec. Il a été élu à la Chambre des communes en 2015 et a été nommé secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé en 2017. Titulaire d’un baccalauréat en Droit civil et Common law de l’Université McGill, il a représenté son alma mater au concours de plaidoirie national Laskin, remportant le prix du meilleur mémoire, de la meilleure équipe et du deuxième meilleur duo de plaideurs.Membre du Barreau de New York depuis 2002, il exerçait au sein du groupe du droit des sociétés et des affaires du bureau montréalais de Stikeman Elliott, jusqu’à son élection en 2015. Depuis, il a été secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités. Il est l’auteur d’articles sur le droit constitutionnel et les droits de l’homme.