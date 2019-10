Nouvelles |

Perte de poids, philosophie et prestance sur les réseaux sociaux! Par : Éric Martel | Le : 2019-10-18 14h15



Nouvelles Un avocat reconnu nous parle de sa perte de poids, pendant qu’un autre nous raconte son parcours en Cour suprême...



Perte de poids miracle



Nous vous avions déjà rapporté les résolutions Me Mario Charpentier, associé-directeur chez BCF…



Eh bien, il semblerait que celles-ci aient rapporté leurs dividendes. Le juriste rapporte avoir perdu pas moins de 17 livres au cours des trois dernières semaines!







Vous souhaitez suivre les aventures de Me Charpentier? Consultez sa page Strava!



Un bel honneur



L’avocate en immigration Coline Bellefleur, qui travaille à son compte, est nouvellement membre du comité exécutif de l'Association canadienne des Avocats et Avocates en Droit des Réfugiés.







L’annonce a suscité 142 j’aime et 13 commentaires…



Pas mal!



Un petit tour en Cour suprême



Avec une capture d’écran de haute qualité, où un carré nous indique où est son visage, Me Christopher Richter nous annonce son passage en Cour suprême!







Il souligne le travail de ses deux collègues, Mes Nick Kennedy et Yael Bienenstock, également avocats chez Torys.



Salut les petits nouveaux!



Eh oui, Me Mylène Lemieux, vice-présidente du Jeune Barreau de Montréal, nous arrive avec une cuvée de nouveaux avocats!







Quels conseils donneriez-vous à ces recrues?



Sommet féminin



Regardez-moi ces convives!







Les femmes de De Grandpré Chait sont sorties sur l’heure du midi, question de brasser les nouveaux projets du cabinet!



Un point c’est tout



Me Alain-Robert Nadeau, avocat-conseil et correspondant à la Cour suprême, partage plusieurs publications sur LinkedIn.



Cette fois-ci, il s’est limité à l’essentiel.







Qu’en retirez-vous?