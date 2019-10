Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Crédit photo: Arianne Nantel Gagnon Photographe

Mesetont réuni employés, clients et alliés du monde juridique jeudi soir pour célébrer les trois ans de vie de leur bébé, NOVAlex, ainsi que pour inaugurer leur nouveau bureau situé dans Griffintown, à Montréal.Le cabinet est maintenant composé de 14 avocats issus de grands cabinets, de boutiques spécialisées ainsi que d’entreprises qui oeuvrent en droit commercial et corporatif, en litige et règlement des différends, en droit du travail et de l’emploi, en droit des technologies, ainsi qu’en droit pénal et disciplinaire.Ces 14 juristes desservent une clientèle de plus de 400 entreprises et sociétés publiques, en plus d’avoir offert plus de 5000 heures pro bono à des individus à faibles revenus, OBNL et entrepreneurs en démarrage admissibles depuis 2016.À écouter le chef de la direction du cabinet, Me Hillier, NOVAlex ne fait encore que prendre son envol. En juillet dernier, il confiait à Droit-inc qu’il souhaitait développer la vision 1 heure pro bono pour 1 heure payée de NOVAlex dans d’autres grands centres urbains, au Canada ou à l’international.« En fonction, d'une part, de nos clientèles existantes, et d'autre part, des possibilités qu'on voit dans ces marchés, on va évaluer quelles villes seront les plus prometteuses pour une expansion éventuelle », disait-il alors.En voilà un qui souhaite certainement que le party ne se termine jamais...