Maxime Bernier. Photo: Facebook de Maxime Bernier

Paul Reed. Photo: Facebook de Paul Reed

Les partis politiques fédéraux avaient jusqu’au 1er octobre pour officialiser les candidatures des personnes qui défendront leurs couleurs aux élections du 21 octobre. Droit-inc vous présente aujourd’hui les avocats qui ont choisi d’endosser les valeurs du Parti populaire du Canada.Barreau 1990, Maxime Bernier a fait des études en commerce à l’UQAM avant de se diriger en droit à l’Université d’Ottawa. Il a oeuvré au sein d’institutions financières et bancaires avant de devenir vice-président exécutif de l’Institut économique de Montréal en 2005. Il a fait le saut en politique l’année suivante avec l’équipe conservatrice de. Il a notamment été ministre de l’Industrie, des Affaires étrangères, et ministre d’État à la Petite Entreprise et au Tourisme. Candidat défait à la chefferie conservatrice face à, il claque la porte peu de temps après pour fonder le Parti populaire du Canada.Barreau 2005, Paul Reed agit en tant que conseiller juridique pour Global Excel Management à Sherbrooke. Il a complété son baccalauréat et sa maîtrise en common law et droit transnational à l’Université de Sherbrooke. Me Reed ne peut faire campagne à temps plein, ne pouvant se libérer de ses engagements professionnels, selon ce que rapporte le Journal de Saint-François.Barreau 2002, Me Beauchamp exerce à son compte en droit de la famille. Elle est également présidente du conseil d’administration d’Enfam-Québec, un organisme qui assure un soutien personnalisé aux familles à Montréal de façon à soulager la pauvreté, promouvoir l’éducation et briser l’isolement.