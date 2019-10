Alain M. Leclerc. Photo: Site Web de Lavery

L’associé et chef du groupe de propriété intellectuelle de Laveryest le nouveau président de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC).Il s’agit de la plus grande association de professionnels en propriété intellectuelle au pays.« C’est un grand honneur pour moi, qui culmine mes vingt-cinq ans de bénévolat et d’implication dans divers comités. Il s’agit vraiment d’un grand honneur, même si je ne suis pas certain que je le mérite », admet-il« Quand je parle aux gens de l’IPIC, j’ai l’impression d’être un peu moins connaissant que tous nos experts, enchaîne-t-il. J’accepte ce poste avec beaucoup d’humilité. »L’IPIC se veut un organisme de promotion de la propriété intellectuelle et de ses professionnels. Il cherche à sensibiliser la population canadienne quant à son importance en plus d’assurer l’éducation de ses membres.Au sein de l’Institut, Me Leclerc sera le porte-parole officiel, en plus de gérer l’équipe permanente formée de neuf membres, en plus d’assurer l’atteinte de divers objectifs.Parmi ceux-ci, le président admet qu’il aimerait que la propriété intellectuelle gagne en notoriété.« Elle n’est pas suffisamment connue, tranche-t-il. Quand on s’adresse à des petites ou des moyennes entreprises, elles nous posent souvent des questions basiques. Il y a un écart entre leurs connaissances actuelles et où elles devraient se situer. »Le Barreau 1991 souhaite aussi que le Canada « tire son épingle du jeu » en matière de propriété intellectuelle à l’échelle internationale.En ce sens plusieurs vols d’avion, et un horaire bien chargé attendent Me Leclerc au cours de son mandat d’un an…« Je regardais mon horaire pour les prochains mois, avec les réservations pour les vols d’avion, où être quand et disons que c’est un peu un casse-tête, conclut en riant l’ancien de l’Université d’Ottawa. »