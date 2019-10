Raymonde Crête. Photo : Université Laval

La professeure associée à la faculté de droit de l’Université Lavala fait don de 90 livres rares récupérés de la bibliothèque de son père, l’honorable, qui a siégé à la Cour supérieure et la Cour d’appel, et qui est décédé en 1988. À son décès, ses enfants ont hérité de sa collection de plus de 3000 volumes, dont plusieurs appartenaient auparavant à son associé, et certains remontant même au 18e siècle. Les bouquins sélectionnés par la bibliothèque sont disponibles physiquement au 5 étage ou virtuellement via le catalogue Ariane.Deux nouveaux chargés de cours font leur entrée à l’Université de Sherbrooke dans le programme de maîtrise en Droit international et politique internationale appliqués (DIPIA).s’intéresse au droit international public, de l’environnement et de la culture. Reconnu comme expert du droit des changements climatiques, il participe depuis plusieurs années aux négociations internationales sur le climat.est, depuis 2017, la responsable de la recherche et du contenu à l’Institut d’études internationales de Montréal, pour lequel elle coordonne les travaux du premier Think Tank francophone d’Amérique du Nord et est responsable des éditions IEIM du Magazine Sans Frontières sur l’analyse internationale.La professeureaccède à la direction du programme de maîtrise en droit notarial de l’Université de Montréal. Elle remplace le professeur, qui occupait la fonction depuis juin 2015. Ses recherches se concentrent sur le droit de la famille et sur le droit des personnes. Par ailleurs, sa thèse intitulée « L’influence des marqueurs identitaires du juge dans les décisions relatives à la garde des enfants dans un contexte post-rupture » a remporté le prix Thémis de la meilleure thèse 2016.Le doctorant de l’Université Lavals’enrichira de 10 000 €. La Chancellerie des universités de Paris lui octroie le prestigieux 1er prix DSP3 - sciences politiques, de la discipline « Droit et sciences politiques » pour sa thèse soutenue avec succès intitulée « Aux origines du constitutionnalisme de common law contemporain ». Réalisée sous la codirection des professeurs, de l’Université Laval, et, de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, la thèse de M. Bouchard propose une nouvelle interprétation de la théorie du droit et de la théorie du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois rédigées par l’auteur canadien. Le docteur en droit recevra son prix le 3 décembre prochain, lors d’une cérémonie solennelle présidée par, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’Académie de Paris et chancelier des universités de Paris.La doyenne de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa,, de même que son collègue de la section common law,, ont obtenu une subvention du Programme de subvention Connexion du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour l’organisation de la conférence semi-annuelle de l’Association Canadienne Droit et Société, qui a lieu à l’Université les 18 et 19 octobre derniers. Des chercheurs interdisciplinaires de partout au Canada y ont discuté de l’état de la recherche sociojuridique dans le contexte actuel de projets de recherche à long terme, interdisciplinaires et collaboratifs.