Sur l’auteure

Erin C. Cowling est une plaideuse torontoise qui pratique à son compte en plus d’avoir créé Flex Legal, une société d’avocats pigistes.

J’ai fait une erreur. Une erreur que je sais que je ne devais pas faire, que je n’ai jamais voulu faire, et que j’avais juré que je ne ferais jamais, mais que j’ai fait pareil : l’été est loin derrière nous et je n’ai pas pris assez de congés.Je sais qu’il y a des erreurs bien pires pour une avocate (le Barreau n’est pas en train de cogner à ma porte demandant ma radiation), toutefois, cette petite erreur en apparence a des répercussions importantes - un effet d’ondulations - sur mon travail et ma vie.J’avais les meilleures intentions pour déconnecter cet été. Auparavant, je travaillais des longues heures du lundi au jeudi pour me permettre de prendre congé les vendredis en juillet et en août question de profiter du temps chaud. Cette année, je me suis retrouvée à dire : « Bien sûr, je peux planifier cet appel/réunion vendredi, pas de problème » ou encore « Je vais juste faire un tour au bureau vendredi matin et prendre mon après-midi », pour me rendre compte, en levant la tête, qu’il était rendu 18h...Pas de souci, je me disais, il reste encore beaucoup de temps pour profiter de l’été.En juillet, on a assis nos trois enfants dans la voiture en direction du Maine pour une semaine de vacances relaxante (je sais, je sais, « vacances relaxantes » et « trois enfants » ne vont pas normalement ensemble). À notre arrivée, j’ai trouvé ça si calme… presque trop calme. Mon téléphone ne faisait pas de bruit. Je ne recevais pas de courriels. Aucun. Qu’est-ce qui se passe?!J’ai regardé ma connexion sur mon téléphone… Hiii… Pas de réception de données! Ça peut sembler idéal pour certains, mais en tant qu’avocate en pratique solo propriétaire d’une business, et habituellement le premier contact pour les clients, j’ai commencé à paniquer. Je me suis rapidement connecté au WiFi de la maison qu’on avait louée et bien sûr - «ding, ding, ding » - les courriels ont commencé à entrer. Bien évidemment, quelque chose ne tournait pas rond avec un client. Une fois que le problème a été réglé, trois jours de ma semaine de vacances s’étaient écoulés. Au septième jour, j’ai fini par commencer à me détendre… et c’était le temps de retourner à la maison.À mon retour au bureau, je ne me sentais pas reposée. Je me sentais léthargique. Je n’arrivais pas à passer au travers de ma liste de choses à faire. Au lieu de reconnaître que j’avais besoin d’une pause, je restais à mon ordinateur toute la journée. Et comme je n’arrivais pas à accomplir mes tâches, comment pouvais-je me justifier de prendre quelques jours de congé?On sait tous que prendre de vraies vacances nous rend moins stressés, plus concentrés, ce qui fait de nous au final de meilleurs avocats, employés et patrons. Même si j’aime ma job, j’ai tout de même besoin d’une pause pour décompresser.Alors voici ce que j’ai appris, et qui pourrait nous aider à nous assurer que vous et moi prenions nos vacances :Faites-le pour 2020 tout de suite, sinon, vous allez toujours reporter vos congés à plus tard.Pour moi, une semaine n’est pas assez pour sortir le « droit » de mon système et pour décompresser., particulièrement si vous pratiquez en solo ou si vous gérez votre business. Si on ne travaille pas, on n’est pas payé. En d’autres mots, ne laissez pas l’argent être une excuse pour ne pas prendre congé.pour que vous n’ayez pas à travailler pendant vos vacances. (Je suis vraiment nulle avec ça. Flex Legal est mon bébé. C’est de le laisser dans les mains de quelqu’un d’autre, mais j’y travaille!)Exercez-vous à dire non. Dites non à cette réunion qu’ils veulent organiser pendant votre jour de congé. Dites non à ce « court » appel-conférence pendant que vous êtes en vacances. Puis proposez un autre moment quand vous êtes de retour au bureau, reposé et prêt à travailler!Au final, nous devons nous donner la permission de prendre une pause et d’oublier le droit pendant un certain temps. Nous serons de meilleurs avocats si nous le faisons. Ne faites pas la même erreur que moi.Ce texte a été traduit et adapté de l’anglais avec la permission de l’auteure.