M. Dominic Roux. Photo : Site Web de l'Université Laval

La ministre de la Justiceannonce la nomination deetcomme juges à la Cour du Québec.Barreau 1999, la juge Perron commence sa carrière juridique à la Société de l'assurance automobile du Québec. Un an plus tard, elle joint le Directeur des poursuites criminelles et pénales, où elle travaille jusqu’à sa nomination à la magistrature.Ancienne de l’Université du Québec à Montréal, l’honorable siégera principalement à la Chambre de la jeunesse à Montréal.Pour sa part, le juge Roux a exercé plusieurs fonctions au sein de l’Université Laval avant de joindre la magistrature.Il y a notamment été vice-doyen aux études et à l'expérience étudiante et secrétaire. Médiateur accrédité en matière civile et commerciale, il a pour thèmes de recherche le droit international et transnational, des libertés de la personne, et du travail.Barreau 1997, c’est à la Commission des normes du travail qu’il fait ses débuts.Il siégera principalement à la Chambre civile à Québec.