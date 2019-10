Me Catherine Biron. Photo : Site Web de Langlois Avocats

Monique Jérôme-Forget d’Osler et Remy Khouzam de Lussier & Khouzam. Photos : Site Web d’Osler et de Lussier & Khouzam

Merejoint le conseil d’administration de Québec Cinéma.L’organisme à but non lucratif a pour objectif d’assurer« Je suis très enthousiaste de cette belle opportunité de joindre le conseil d’administration de Québec Ciném et ainsi contribuer au rayonnement de nos artisans. Le Québec se démarque par la qualité et la vitalité de son industrie cinématographique, les films québécois génèrent près de 200 millions de dollars en recettes », a-t-elle indiqué via communiqué de presse.Me Biron est associée chez Langlois depuis plus d’un an. Elle a également occupé ce rôle chez Norton Rose, où elle a travaillé pendant douze ans.La Barreau 2007 a étudié à l’Université de Montréal, et à Oxford, où elle a obtenu une maîtrise en droit.Dans le cadre de sa pratique, Me Biron conseille et représente les entreprises en lien avec tous les aspects du droit de l’emploi et des relations de travail.Par ailleurs, d’autres personnes liées au monde juridique siègent sur le comité d’administration de Québec Cinéma, soitd’Osler etde Lussier & Khouzam.