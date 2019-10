On savait déjà que la star de téléréalité Kim Kardashian reluquait une carrière d’avocate en droit criminel. Mais aujourd’hui, on en apprend sur les détails de ses ambitions…Lorsqu’elle sera assermentée. la multimillionnaire aimerait lancer un cabinet dans lequel serait employés des ex-détenus.C’est du moins ce qu’elle déclare dans une entrevue avec Reuters.« J'adorerais ouvrir une entreprise et embaucher des personnes autrefois incarcérées qui ont passé tant de temps à se battre pour survivre à l'intérieur. Ils connaissent la loi mieux que quiconque et je pense que j'aurais le meilleur cabinet », confie-t-elle.Il ne faut pas trop se surprendre de cette déclaration, compte tenu qu’au cours des derniers mois, KK s’est prononcée sur l’importance d’une réforme de la justice pénale.« Je passe beaucoup de temps à visiter des prisons et certaines des personnes les plus éclairées que j'ai rencontrées, certaines des personnes les plus intelligentes et les personnes qui connaissent le mieux la loi sont les personnes qui passent du temps en prison », estime-t-elle.Réelle source d’inspiration pour les étudiants en droit, Mme Kardashian West continue d’être active sur les réseaux sociaux malgré sa vie d’étudiante.