Une démolition en règle et méthodique #BeterbievGvozdyk — Karim Renno (@Reenthelawman) October 19, 2019

Félicitations à Marc Ramsay, @RussAnber et au reste de l'équipe de @ABeterbiev Quel travail superbe — Karim Renno (@Reenthelawman) October 19, 2019

Incroyable. C'est deux juges ne devraient jamais être revus dans des combats de championnat https://t.co/qZwW544xpk — Karim Renno (@Reenthelawman) October 19, 2019

With today's win, Carey Price has passed Sean Burke into 27th place all-time in wins (325 wins). Next up on the list is Harry Lumley with 330 wins. — Karim Renno (@Reenthelawman) October 19, 2019

La soirée du Hockey avec les frères St-Pierre! Go Habs Go! #habselfie pic.twitter.com/wmYt1xaLbK — Daniel St-Pierre (@DanielStP61) October 17, 2019

Me, avocate de Delegatus, fait partie de la délégation de l’Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) envoyée Paris!Elle a eu la chance d’y rencontrer l’ambassadrice du Canada Isabelle Hudon dans sa résidence officielle.Son épopée l’a également menée à la Fédération Financielles de Paris. L’invitation est lancée chères Parisiennes: venez nous voir à Montréal!Me Altier, qui est aussi conseillère juridique à l’Association internationale du transport aérien (AITA), a également discuté avec, Déléguée générale du Québec à Paris.Productif comme voyage!Sans vouloir lancer de compétition, Mede Langlois a également fait un périple assez impressionnant…Elle a représenté le Jeune Barreau de Québec à la Rentrée solennelle du Barreau de Versailles.Le tout, pour célébrer le 30ème anniversaire du jumelage entre Québec et Versailles!Eh oui, pendant que nos juristes passent de bons moments en France, Me Philippe-Olivier Daniel de NOVAlex s’éclatait à San Diego, pour assister à la Clio Cloud Conference.Et vous, votre cabinet vous paie des petits voyages au soleil?On le sait, le boxeura requis les services de Mepour un litige contractuel, et passé un K.O. technique au promoteur GYM.Dossier classé, mais l’intérêt de Me Renno pour Beterbiev ne meurt pas. Le juriste observait avec intérêt le combat du boxeur la semaine dernière!Au cours de la soirée, le boxeur russe a vaincu son adversaire, mais ce ne fut pas assez pour que Me Renno conserve son calme. Il ne s’est pas gêné pour écorcher les juges du combat!Heureusement, il est plus tendre avec les juges aux tribunaux!Me Renno a terminé sa semaine en parlant des Canadiens…Un vrai partisan!de St-Pierre Maillette était de passage au Centre Bell, chandail des Canadiens sur le dos, avec son frère.L’histoire ne dit pas si l’égoportrait du chargé de cours de l’Université de Montréal a défilé à l’écran géant...Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour la santé mentale!Deux avocats,de Bereskin & Parr etde Delegatus posent au bal Urbain Let’s Bond.Les profits de l’événement ont été versés à la Fondation Jeunes En Tête et la Fondation Douglas.