L’avocat Hugo Caissy. Photo : LinkedIn d'Hugo Caissy

Le palais de justice d’Amqui. Photo : Radio-Canada

Il y a plus d’un an, deux rapports du ministère de la Sécurité publique révélaient qu’au palais de justice d’Amqui, les détenus entraient par une porte donnant sur une rue passante. Les juges utilisent cette même porte pour y entrer.Eh bien, il semblerait qu’un an plus tard, la disposition du palais n’a toujours pas changée, selon l’avocat« Ça fait des années qu’on se plaint de la situation parce que les locaux ne sont pas sécuritaires, pour les détenus, pour les agents et pour les avocats », déclare Me Caissy à L’Avant poste.« Il pourrait arriver une situation où un détenu croiserait un juge en montant ou en descendant les escaliers, ça pourrait être dangereux », ajoute l’avocat du Bureau d’aide juridique d’Amqui.Le dossier est jugé prioritaire par le ministère de la Sécurité publique depuis cinq ans. La situation s’est toutefois améliorée à Mont-Joli, où le palais de justice sera rénové et réaménagé. Les travaux qui y seront fait coûteront près de 300 000 dollars.Dans la même région, le palais de justice de Mont-Joli s’est vu remettre une enveloppe pour la rénovation et le réaménagement des lieux, nécessitant des investissements de près de 300 000 $.Auparavant, les détenus pouvaient facilement y utiliser les alarmes d’incendie comme diversion pour s’évader puisqu’elles n’étaient pas recouvertes et facilement accessibles, jugeait-on.