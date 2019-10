Quatre des dix régions métropolitaines les plus payantes pour les avocats se trouvent en Californie. Photo : Shutterstock

Vous en avez marre de manger vos bas en tant qu’avocat? Vous devriez songer à déplacer votre pratique en Californie, si on se fie aux statistiques publiées récemment par l’ABA Profile of the Legal Profession aux États-Unis.Aux États-Unis, un avocat fait en moyenne 144 230 $ (en dollars américains, évidemment). Selon l’Institut de la statistique du Québec, un avocat ou notaire en entreprise de 200 employés ou plus gagnait en moyenne 111 352 $CAN en 2018.C’est déjà bien, 144 000 $, mais il y a encore moyen de trouver mieux. Quatre régions métropolitaines de la Californie se retrouvent dans le top 10 des endroits où les avocats sont les mieux payés aux États-Unis.En première position se trouve la Silicon Valley (207 950 $) suivie de San Francisco (183 070 $). Comme on retrouve les géants de la techno dans cette région, on peut en déduire que les juristes en tirent un max d’avantages.Los Angeles se retrouve en quatrième place (176 020 $) et la région de Ventura en sixième (172 900 $). Cette fois-ci, c’est l’industrie du cinéma et du divertissement qui fait que les juristes s’en mettent plein les poches.La région métropolitaine de Washington, D.C., arrive au troisième rang avec 179 980 $.Envie d’aller rejoindre les « snowbirds » en Floride? Pensez-y deux fois : la région de Tampa se classe au 175e rang (113 490 $).Envie de faire votre valise et de partir à l’aventure? N’oubliez pas que vous aurez un nouveau Barreau à faire et que la barrière linguistique pourrait peut-être vous jouer des tours...