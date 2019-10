Me Brigitte Nepveu. Photo : Courtoisie

Me Brigitte Nepveu a lancé son propre studio de danse. Photo : Courtoisie

La mère de famille est maintenant à la tête de trois entreprises, BNA, iNovation et iNtegration Studios, qui offre des cours de mise en forme en entreprise. Photo : Courtoisie

C’est dans le sympathique bar à café MELK de la rue Stanley que Medonne rendez-vous à Droit-inc, un nuageux après-midi d’octobre, pour expliquer pourquoi, après 17 ans de loyaux services chez BCF, elle avait décidé de quitter son équipe en avril dernier pour fonder Brigitte Nepveu Avocate, ou BNA, pour les intimes.« Je connais super bien le proprio! Il en a deux autres, un près du Palais des Congrès et l’autre dans NDG », raconte-t-elle, en attendant son matcha latte. « C’est un jeune super dynamique! »C’est d’ailleurs le MELK qui fournit le café à son studio de danse et café, iNovation, situé à Brossard. Le premier plongeon de Me Nepveu dans le monde de l’entrepreneuriat, il y a un an, afin de renouer avec une de ses passions depuis la tendre enfance.Mère de deux filles, avocate chez BCF, Brigitte a dû faire des choix il y a une quinzaine d’années et la danse s’est terminée. Ses filles aujourd’hui âgée de 11 et 18 ans, elle s’est sentie plus libre de reprendre la danse il y a cinq ans, et de lancer son propre studio ensuite.« On est rendu à 130 élèves et 10 professeurs », se réjouit-elle.Mais le parcours ne s’est pas déroulé sans épreuve.« Il y a eu des hauts et des bas, les rénos étaient énormes à faire, les planchers, les miroirs, toute l'insonorisation... J'ai découvert c'était quoi être une entrepreneure pleinement. J’ai eu la piqûre! »Si elle est fidèle à son café et à sa passion pour la danse, elle l’aura été tout autant pour son cabinet, où elle a débuté en tant qu’étudiante et stagiaire en 2000, avant l’obtention de son Barreau en 2002.« Quand je suis arrivée chez BCF, il y avait un étage et demi, et là c'est rendu à cinq ou six étages, je ne sais plus, j'ai arrêté de compter! »Mais en lançant son studio de danse, Brigitte a pris conscience de la réalité des PME.« Je commençais à être mal à l'aise de facturer ce qu'on demandait. Les grands bureaux ont des prix, des frais associés à un client, il y a de gros avantages, mais je sentais qu'une partie de ma clientèle commençait à trouver ça cher. »Avec son grand coeur, l’avocate d’expérience a commencé alors à ne plus facturer toutes ses heures à ses clients. « Je voulais leur rendre service avec un prix qui faisait du sens pour eux. »Une grande remise en question s’en est suivie, à savoir qu’est-ce qui serait le mieux pour sa carrière, l’environnement de BCF et tous ses domaines d’expertise, où l’offre d’un meilleur accompagnement pour les PME et les startups.Elle a même été courtisée par d’autres grands cabinets montréalais, qui l’ont invitée à luncher. Elle a choisi de suivre ses convictions plutôt que l’appât du cachet.Maintenant que la décision est prise, l’entrepreneure ne ressent aucun regret. « Je n'ai jamais arrêté de travailler depuis. Il n'y a pas eu un moment où j'ai senti que j'allais devoir faire du démarchage. Il y a même des clients que j'avais desservi il y a dix ans, qui n'étaient plus chez BCF, qui me recontactent. »C’est la philosophie de BNA (l’acronyme vient d’ailleurs des clients) qui est la clé du succès, lorsqu’on demande à la principale intéressée. Le monde des PME et des startups a besoin d’une aide complète en matière juridique, mais qui comprend leurs limites financières.C’est avec sourire aux lèvres que Brigitte décrit sa relation renouvelée avec ses clients, qui la voient comme une « vice-présidente juridique externe ». Pour elle, c’est gagnant-gagnant. « Ça donne de la valeur ajoutée autant pour eux que pour moi, parce que je comprends mieux leur entreprise maintenant. »Même si elle ne s’est pas versé un sou depuis mai, elle vise déjà une expansion pour desservir sa clientèle en pleine croissance. Déjà accompagnée de son adjointe qui l’a suivie de chez BCF, d’autres ressources, dont un avocat junior, pourraient s’ajouter rapidement à BNA, qui s’installe au Centre de commerce mondial.Mère de famille, maintenant à la tête de trois entreprises, BNA, iNovation et iNtegration Studios, qui offre des cours de mise en forme en entreprise depuis juin dernier, Brigitte n’a pas une seconde de libre dans son horaire. Où trouve-t-elle toute cette énergie?« Je ne le sais pas! Mais elle est là, et c’est probablement parce que je suis heureuse », estime-t-elle, ajoutant que la danse, le yoga et le végétarisme la tiennent en forme, même si elle ne dort que cinq heures par nuit.Est-ce que finalement son vrai nom serait Wonder Woman, lui demande-t-on. « C'est un des surnoms qu'on me donne, j'ai même une petite figurine sur mon bureau! »Décidément, rien n’arrêtera la Wonder Woman du droit!