Abbott Martin, vice-président et chercheur principal de Gartner. Photo : Site Web de Corporate Compliance Insights (CCI

C’est ce que souligne l'entreprise américaine de conseil et de recherche Gartner, dans une étude dénichée par Canadian Lawyer.En analysant 23 000 ententes, la firme en est venue à la conclusion que les fusions et acquisitions requièrent en moyenne 38 jours, soit 31% plus de temps qu’en 2010.Selon, vice-président et chercheur principal de Gartner, c’est les cabinets qui doivent s’adapter à cette nouvelle réalité.« Les organisations comptent de plus en plus sur les fusions et acquisitions pour générer de la valeur, ce qui signifie un plus grand nombre de transactions pour les services juridiques à gérer », explique-t-il.« La complexité des transactions a également augmenté avec leur volume. Les services juridiques ont besoin de nouvelles stratégies pour gérer leurs coûts », ajoute M. Martin.L’étude souligne également que le trois quarts des entreprises se fient à leurs conseillers juridiques pour la rédaction des documents juridiques liés aux étapes préliminaires des fusions et acquisition.Ces étapes concernent principalement des accords de non-divulgation et des lettres d’intention.Selon les conclusions de Gartner, les départements juridiques d’entreprises devraient augmenter leurs capacités juridiques internes, notamment en renforçant leurs cyberprotections, et en accordant plus d’attention à la prise de décision.