Voici le top 10 des erreurs à éviter pour les nouveaux étudiants en droit. Photo : Shutterstock

Alors cette première moitié de session, on survit? Vous savez maintenant que le droit n’a rien avoir avec un épisode plein de rebondissements de Ruptures? Cool.Cela ne veut pas dire que vous êtes à l’abri d’une erreur. Par chance, nos amis de Legal Cheek ont construit un top 10 des erreurs à éviter pour les nouveaux étudiants en droit.Les tailleurs d’dans How To Get Away With Murder vous impressionnent? Vous n’avez d’yeux que pour les complets de Mike et Harvey dans Suits?Le cours magistral en droit immobilier n’a rien à voir avec une journée à la cour. On vous conseille de revêtir quelque chose de plus confortable.Ce n’est pas parce que vos amis qui ne sont pas en droit pensent que vous êtes avocat que vous l’êtes réellement. Vos formules latines ne vous mèneront pas loin en dehors de la bibliothèque. Tout le monde se fout de votre analyse de Legally Blonde en tant que reflet de la vie d’étudiante en droit…Les partys de la rentrée vous ont laissé les poches vides et vos parents vous rappellent durement que l’argent ne pousse pas dans les arbres? Ce n’est peut-être pas le bon moment d’acheter des livres neufs. Mais avant d’annoter les bouquins de la bibli, faites-le tour des petites annonces pour trouver les offres abordables.Des foires de l’emploi étudiant, des cabinets, ou autres, sont prêts à donner GRATUITEMENT des calepins, des stylos et autre marchandise fort utile pour l’étudiant en droit fauché que vous êtes. Pourquoi s’en passer?Ce n’est pas parce que tout peut être imprimé que tout DOIT être imprimé. « How dare you ? », diraitDans les dossiers en français, on voit souvent le « c. », qui signifie contre, ou contra en latin, comme dans « R. c. étudiants », on doit lire Regina contra étudiants, ou Reine contre étudiants. En anglais, on écrit « v. », mais n’allez pas dire versus, à moins d’être aux États-Unis. Au Canada, tout comme au Royaume-Uni, on dit « and ».Après une journée assommante de cours, de recherche à la bibliothèque et de préparation pour un séminaire, on peut comprendre que vous ayez envie de taper netflix.com et écouter en rafale des épisodes de Suits. Allez vous impliquer dans votre association étudiante à la place, votre CV vous remerciera plus tard!Si vous vous entendez répéter « la première année ne compte pas » dans votre tête, c’est le temps de tout réévaluer. Vos soirées devraient se passer au chic club appelé « bibliothèque » plutôt que sur le boulevard Saint-Laurent ou sur la rue Sainte-Catherine…Si vous avez passé toute la soirée de réseautage à vous empiffrer de canapés et à rincer le tout avec plusieurs coupes de vin plutôt que de parler aux gens sur place, il y a quelque chose qui cloche. C’est le temps de foncer, se faire connaître et poser les questions sur les cabinets qui ne sont pas expliquées dans la brochure explicative.Au lieu de laisser le travail à vous-même en deuxième ou troisième année, pourquoi ne pas tout de suite explorer si un emploi serait disponible en droit pour vous quelque part? Il n’y a rien comme la proactivité!