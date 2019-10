Mes Laurent Bernier, Albert Nguyen, Valérie Descôteaux et Audrey-Paule Ledoux. Photo : Courtoisie

Mesetse joignent à la grande équipe de Dunton Rainville.Barreau 2015, Me Bernier intègre l’équipe de droit bancaire, droit des sociétés et droit commercial et litige civil et commercial. Auparavant à son compte, Me Bernier oeuvrait principalement en matières civiles et familiales. Il est détenteur de deux baccalauréats, le premier en administration des affaires à HEC Montréal, le deuxième en droit à l’Université de Montréal.Également titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, Me Nguyen y a également complété un Juris Doctor en common law. Le Barreau 2018 a débuté sa pratique chez Dupuis Rioux, avant de se joindre à Assistenza International au début de l’année. Il a finalement déposé ses pénates dans le groupe de valeurs mobilières et de droit corporatif en septembre.Mes Descôteaux et Ledoux ont quant à elles complété leur stage du Barreau chez Dunton Rainville qui a immédiatement procédé à leur embauche. La première est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et œuvre principalement en matière de droit du travail et de l’emploi.La seconde pratiquera à Joliette. Elle détient un baccalauréat en droit de l’UQAM, ainsi qu’un certificat en Coopération internationale de l’Université de Montréal. Me Ledoux se développera en droit civil, immobilier, commercial, public et administratif.