Josianne Lebrun. Photo : Radio-Canada

Pour tenter de se défendre des accusations de délit de fuite causant des lésions corporelles,, une jeune femme de 19 ans, a, d'après le juge, livré un témoignage « invraisemblable », rapporte Le Journal de Québec.Pour le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me, elle a même appris par cœur son histoire afin de s'en convaincre elle-même, convaincre la cour ainsi que ses amis et sa famille.La jeune femme a finalement été reconnue coupable.Les faits se sont déroulés à Québec, en juillet 2017, Mme Lebrun a percuté Jean-François Gendron qui marchait sur le chemin Saint-Louis avec son chien et un ami.La jeune conductrice a alors raconté qu'elle n'avait rien vu, mais qu'elle avait plutôt eu l'impression d'avoir roulé dans un nid-de-poule.Sa version n'a pas convaincue la cour, d'autant plus que le procureur aux poursuites criminelles et pénales a souligné que l’accusée ait tenté de « recoller » son rétroviseur arraché immédiatement à la suite de l’impact soulève aussi des questions.« Pourquoi un tel empressement ? Et pourquoi refaire le trajet à deux reprises le lendemain pour comprendre son accident ? L’accusée ne dit pas la vérité. Il est impossible qu’elle n’ait pas su qu’elle avait heurté un être humain », a ajouté le juge qui entendra les observations sur la peine à la fin du mois de janvier.