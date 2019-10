Une classe nouveau genre. Photo : Radio-Canada

La première cohorte d’étudiants inscrits au programme de Techniques juridiques, offert depuis août par le Cégep de la Gaspésie et des Îles, a droit à un espace d’apprentissage nouveau genre.La salle de classe nommée Jurilab est flexible, technologique et propice aux simulations.Ainsi, les tables et les chaises peuvent être disposées en îlots pour les travaux d’équipe ou encore être placées pour imiter l’aménagement d’un palais de justice.« Cette classe d’apprentissage actif nous permet de reproduire des situations de travail authentiques, explique l’enseignante. Par exemple, le coin salle de conférence permet de simuler une rencontre entre un avocat et un technicien dans un dossier. »« On essaie de s’éloigner des cours magistraux. On veut aller dans l’apprentissage actif et rendre ça concret pour les étudiants », ajoute-t-elle.À l’entrée de la classe, on retrouve également un bureau qui imite celui d’un greffier au palais de justice.« La communication est une aptitude professionnelle importante pour le technicien juridique, précise Mme Landry-Allard. Avec ce bureau, on peut créer un scénario où l’étudiant est assis derrière le comptoir, comme un greffier, et doit répondre à un citoyen qui n’est pas content d’avoir été convoqué comme juré. »Le Jurilab comprend aussi un système de visioconférence qui permet de recevoir virtuellement des invités en classe et quatre téléviseurs.Cette technologie sera particulièrement utile dès l’an prochain, car le programme de Techniques juridiques sera également offert à distance. Le Cégep espère ainsi recruter une vingtaine d’étudiants supplémentaires.La première cohorte du programme compte huit étudiants.