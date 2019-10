Richard Henry Bain perd son dernier recours en justice. Photo : Radio-Canada

Le meurtrier de 69 ans a donc épuisé tous ses recours pour tenter de faire diminuer la peine qui lui a été imposée. Il devra bel et bien passer 20 ans derrière les barreaux avant d'être admissible à une libération conditionnelle.Le plus haut tribunal du pays ne fournit pas de justification lorsqu'il rejette une demande d'autorisation d'appel.Richard Henry Bain s'était d'abord adressée à la Cour d'appel pour tenter d'alléger sa peine, sans succès. En mars dernier , la Cour d'appel avait statué qu'on pouvait difficilement trouver des circonstances plus aggravantes à des crimes, puisqu'ils étaient politiquement motivés par des préjugés ou la haine.Le soir du 4 septembre 2012, Richard Henry Bain s'est présenté lourdement armé à l'arrière du Métropolis à Montréal, alors que la chef du PQ, Pauline Marois, prononçait son discours de victoire devant des centaines de partisans.Il a ouvert le feu et tenté d'incendier le bâtiment. Il a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré du technicien de scène Denis Blanchette ainsi que de trois tentatives de meurtre. Il a été condamné à l'emprisonnement à vie , sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.Au procès, le sexagénaire avait tenté d'être reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Les jurés avaient rejeté sa défense.