Cain Lamarre a procédé à plusieurs changements dans son équipe de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.En expansion constante depuis quatre ans, le bureau compte désormais 11 avocats, quatre notaires et une quinzaine de professionnels, qui oeuvrent principalement en droit des affaires pour une clientèle à prépondérance dans le secteur manufacturier.Le bureau accueille Meen tant qu’associé. Le Barreau 1996 a oeuvré pendant 17 ans chez Pellerin Potvin Gagnon avant de faire le saut chez Cain Lamarre. Il pratique en droit des affaires, particulièrement en transferts d’entreprises.Il reprend la clientèle de Me, parti à la retraite.« Les chaussures de Me André Lepage sont d'une grosse pointure à reprendre! Ce sont des mandats commerciaux de grande envergure. C'est vraiment le défi de reprendre cette clientèle qui a motivé Me Baz à se joindre à nous, en plus de passer à une organisation plus importante », explique l’associé-directeur du bureau de Drummondville, MeEnsuite, Medevient avocat-conseil au sein du cabinet. Barreau 1976, il travaille depuis une quarantaine d’années en droit du travail et de l’emploi. Chez Cain Lamarre depuis 2010, il se dirige tranquillement vers la retraite après avoir formé sa successeure depuis trois ans, Me, qui cumule aujourd’hui neuf ans de pratique.Finalement, Mequitte le bureau de la métropole pour retourner dans sa région natale, où il rejoint l’équipe de litige. Outre le litige (assurances, construction, litige commercial), le Barreau 2016 s’intéresse au droit immobilier. Il appuiera l’équipe formée de Meset« Ce jeune-là était notre point de chute à Montréal pour les requêtes incident et autres. Sa femme est médecin et travaille à l'Hôpital Sainte-Croix. Tant qu'à faire des dossiers à Montréal pour les avocats de Drummondville, ben on lui a dit viens avec nous! »