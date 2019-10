Les avocats « vous vident de votre vie et ne voient jamais le soleil ». Photo : Shutterstock

Non, l’Halloween n’est pas annulée chez Droit-inc.Pour célébrer cette fête d’épouvante, l’avocat américain en blessures corporellesa posé la question suivante au grand public:« Quel personnage populaire d’Halloween associez-vous aux avocats? »Parmi les 700 répondants, 178 ont indiqué qu’il s’agissait du vampire.Un de ces répondants serait même allé plus loin, en justifiant dans sa réponse que les avocats « vous vident de votre vie et ne voient jamais le soleil » alors qu’un autre a ajouté « ils sucent la joie hors de vous. »Loin derrière, en deuxième position on retrouve le Joker. Un participant aurait déclaré que ceux-ci « font des fous d’eux-mêmes la majorité du temps en cour. »Le clown et le diable prennent les troisième et quatrième places du palmarès.Parmi les autres réponses intéressantes, on retrouvedu film Halloween , les personnages du jeu Ghost and Ghoul et Freddy Krueger des Griffes de la nuit.Mais n’ayez crainte, ce n’est pas la totalité des répondants qui possèdent une perception négative de la profession!Un répondant a indiqué qu’il associait les avocats à Captain America, parce « qu’ils aident ceux qui ont des ennuis. »Un autre a plutôt opté pour Batman, « parce qu’ils se battent pour la justice. »Et vous, comparez les avocats à quel personnage d’Halloween?