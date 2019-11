L’Assemblée nationale du Québec. Photo : Site Web de l’Assemblée nationale du Québec.

Meest le nouveau secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec.Dans son nouveau mandat, le juriste sera le premier conseiller du président de l’Assemblée en matière de procédure parlementaire.Barreau 1998, Me Peters est un avocat de formation qui oeuvre à l’Assemblée nationale depuis 2002.Il y était conseiller en procédure parlementaire avant de travailler dans différentes directions près du secrétaire général, dont la direction des affaires juridiques.Me Peters a été coordonnateur aux affaires parlementaires entre 2011 et 2017. Depuis, il occupait le rôle de directeur des affaires juridiques et législatives et de la procédure parlementaire.Au cours de sa carrière, l’avocat de formation a participé à l’élaboration de cours universitaires sur le droit et la procédure parlementaire.Il a également contribué à la rédaction des deuxième et troisième éditions de La procédure parlementaire du Québec expliquant le fonctionnement de l’Assemblée nationale.