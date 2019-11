Washington gagne la Série mondiale! Une pensée pour nos anciens Expos... — Pierre Thibault (@Thibault88) October 31, 2019

À gauche le "projet de loi" sur la convergence culturelle que j'ai rédigé en 2014. À droite le projet de loi de @CathFournierQc . Mon projet semble avoir été une source d'inspiration sur la forme, moins sur le fond (son projet est plus inter/multiculturaliste) #assnat #polqc pic.twitter.com/A0PAVZj0Ll — Guillaume Rousseau (@Guil_Rousseau) October 30, 2019

C’est la fin des pizzas pour notre cher bâtonnier de Montréal.Comme annoncé sur sa page Facebook, le Restaurant Ferrari fermera ses portes.Meexplique qu’il y a célébré ses fiançailles, en plus d’y passer d’agréables moments avec sa douce…C’est la fin d’une époque.Pendant que Me Forest savoure ses derniers repas, d’autres se réjouissent de percée technologiques en matière de biscuit.« Mon visage n’a jamais eu un aussi bon goût. »C’est drôle, nous avons l’impression que plusieurs d’entre-vous aurons deviné que cette citation provient de Mede Legal Logic...Jeudi dernier, les juristes ont troqué leurs toges pour des vêtements blancs, et des boules de bowling!Le tout, dans le cadre de l’événement Bowl en blanc organisé par le Jeune Barreau de Montréal.Quel abat!Dans une publication avec peu de caractères, digne d’un tweet, Mede Deloitte nous raconte qu’elle s’éclate dans les bureaux de Facebook!On aurait pris plus de détails!Medoyen-adjoint de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa s’est réjoui de la victoire des Nationals de Washington en séries mondiales…Avant de se rappeler qu’il s’agit de l’équipe qui a quitté Montréal pour s'établir dans la capitale américaine…Douloureux souvenirs!Passons du côté de Sherbrooke, où le prof Mea joué aux jeux « trouvez les différences » en comparant un projet de loi qu’il a rédigé à celui de la députée indépendanteÇa se ressemble ou non? En tout cas, le débat est lancé!Bon, nous avons assez rigolé, pas vrai?Parlons de choses sérieuses. Comme le dit Me, conseillère juridique senior chez Agropur, « pour certaines femmes, le film d’horreur dure toute l’année. »« Les violences faites aux femmes ne s’essoufflent pas, les refuges pour femmes violentées débordent, les ressources manquent. »Un bon rappel à l’ordre pour ceux qui estiment que l’enjeu le plus important de l’histoire de l’humanité est le report de l’Halloween…