Le juge en chef Thomas Thrash a approuvé le règlement au préalable. Photos : Law.com et Twitter

Les avocats des demandeurs d’une action collective de 1,4 milliard $ d’Equifax pour une fuite de données personnelles de ses clients réclament maintenant leur dû. Provenant de 13 cabinets américains différents, ils souhaitent au total mettre la main sur 77,5 millions $.À leurs yeux, cette somme est raisonnable, car elle représente moins de 20,4% du fonds en liquide de 380,5 millions $, et seulement 5,6% de l’entente lorsqu’on inclut les autres bénéfices de l’action collective, rapporte Corporate Counsel.« Cette affaire sans précédent a présenté de nombreuses questions juridiques nouvelles et difficiles », est-il écrit dans les documents présentés en cour. « Déterminer et prouver la cause de la violation et élaborer des mesures de cybersécurité pour prévenir une récidive étaient particulièrement difficiles. »Il s’agirait des plus gros frais d’avocats jamais enregistrés pour une action collective concernant une fuite de données personnelles. Les cas de Anthem et de Yahoo! avaient permis aux avocats d’empocher 31 millions $ et 30 millions $ respectivement.Mais le cas d’Equifax est unique, estiment les avocats, qui évaluent avoir travaillé 34 000 heures sur le dossier jusqu’à maintenant, et qui prévoient en travailler 10 000 autres dans les sept prochaines années.« Le règlement proposé que les avocats du groupe ont négocié pour résoudre les réclamations des consommateurs dans cette affaire est historique et dépasse la valeur de tous les règlements antérieurs relatifs à la violation des données du consommateur », indique la requête. « C’est le plus important règlement de violation de données de l’histoire. Le fonds de 380,5 millions $ représente à lui seul plus que le total récupéré dans tous les règlements relatifs aux violations de données par les consommateurs au cours des dix dernières années. »Le juge en chef, du tribunal de district américain du district nord de la Géorgie, a approuvé le règlement au préalable.