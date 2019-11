Me Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Photos : Site Web d'Air Canada.

Me, président et chef de la direction d'Air Canada, a été nommé Stratège de l'année et un des chefs de la direction exemplaires au Canada en 2019 par le Report on Business du Globe and Mail.Ancien associé-directeur chez Stikeman Elliott à Montréal, le Barreau 1979 a pratiqué en fusions et acquisitions pendant une vingtaine d’années. Immigrant de première génération, il a d’abord fait sa marque chez Air Canada en tant que conseiller externe.C’est en 2000 qu’il a intégré le transporteur à titre de vice-président aux affaires corporatives et à la stratégie de l’entreprise. Après avoir vu à la restructuration de l’entreprise en 2003-2004, il quitte pour fonder la banque d’investissements Genuity Capital Markets, qui a plus tard fusionné avec Canaccord Capital pour former Canaccord Genuity Group.C’est en 2009 qu’il revient chez Air Canada dans le poste qu’il occupe actuellement.« Le bilan de Calin est sans équivoque : la transformation réussie d'Air Canada en chef de file mondial durable du secteur du transport aérien résulte de son leadership stratégique et de ses courageuses décisions novatrices », a vanté, président du Conseil d'Air Canada, par voie de communiqué.Me Rovinescu est titulaire de nombreux doctorats honorifiques remis par l’Université de Montréal, l’Université d’Ottawa, l’Université Concordia, l’Université de Windsor, l’Université Pepperdine en Californie et l’Université Politehnica de Bucarest.