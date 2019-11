Me Maude St-Georges de Lavery représente Michaël Bitton qui a fait une chute d'environ 10 pieds. Photos : Site Web de Lavery et Shutterstock.

aimerait certainement revenir au 2 décembre 2016 pour changer le cours de son histoire. Ce jour-là, le résident d’Outremont se rend au Dépanneur Xie, sur le Plateau-Mont-Royal, pour y acheter une bouteille d’eau.À l’intérieur du commerce, M. Bitton ne voit pas « malgré sa prudence et diligence » une trappe laissée ouverte et fait une chute d’environ 10 pieds, selon la poursuite qu’il a déposée au palais de justice de Montréal le 25 octobre dernier avec l’aide de Mede Lavery.Amené d’urgence au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), on lui diagnostique une commotion cérébrale, et des blessures multiples.M. Bitton, un gestionnaire dans le domaine de l’immobilier, tient pour responsables le Dépanneur Xie et sa compagnie d’assurance, La Capitale, de sa violente chute. Il estime que le dépanneur a été négligent en laissant une trappe ouverte sans en prévenir ses clients par une quelconque indication.Le client en rogne a dû cesser de travailler, le temps de guérir ses blessures. Il estime à plus de 25 000 $ la valeur en contrats perdus.M. Bitton a également dû abandonner une formation pour devenir pilote d’avion commercial, un « rêve » qu’il chérissait. Il évalue cette formation à 34 400 $ et les revenus qui en auraient découlé à 120 000 $. L’homme a dû consulter des spécialistes pour sa remise en forme et embaucher un déneigeur puisqu’il ne pouvait forcer physiquement.M. Bitton plaide qu’il est depuis « atteint de séquelles psychologiques permanentes et d’un déficit neurologique ». Devant la présence de maux de tête fréquents, de fatigue et de perte de mémoire, il a dû abandonner complètement son rêve de devenir pilote commercial.Il demande donc au Tribunal de condamner le Dépanneur Xie et La Capitale à lui verser 277 197,70 $ en dommages-intérêts.