La professeure de droit Catherine Régis a créé le H-Pod l’an dernier avec son collègue Jean-Louis Denis. Photos : Site Web de l'Université de Montréal et du CHUM.

Romeo Saganash. Photo : Radio-Canada.

Le directeur du Laboratoire de cyberjustice, Karim Benyekhlef. Photo : Site Web de l'Université de Montréal.

Thomas Windisch, étudiant à la maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke. Photo : Site Web de l'Université de Sherbrooke.

Marwa Semhat a soutenu avec succès sa thèse de doctorat. Photo : Site Web de l'Université de Montréal.

Brigitte Lefebvre, a reçu le « Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec ». Photo : Site Web de l'Université de Montréal.

Le Hub Santé – politique, organisations et droit (H-Pod), une plateforme qui a pour objectif de développer des connaissances transdisciplinaires comparatives sur l’évolution des systèmes de santé, pourra poursuivre ses activités grâce à une nouvelle subvention de 50 000 $ sur trois ans par le vice-rectorat à la recherche, découverte, création et innovation de l’Université de Montréal. La professeure de droita créé le H-Pod l’an dernier avec son collègue, professeur titulaire au département de gestion, évaluation et politique de santé à l’École de santé publique., un des premiers députés fédéraux autochtones élus au Québec et premier diplômé cri d’une faculté de droit québécoise, a été honoré d’un doctorat honoris causa en droit par l’Université Laval. La cérémonie officielle aura lieu le 20 mars 2020. M. Saganash a fait oeuvre de sa vie pour la réconciliation nationale de même qu’à l’avancement de la nation crie. Il est un des architectes de la Paix des Braves. « Pour nous, ce geste de reconnaissance envers M. Saganash est un symbole d’ouverture et d’inclusion qui souligne l’importance des enjeux autochtones dans les préoccupations de la société canadienne », a souligné la rectrice de l’Université Laval,Le directeur du Laboratoire de cyberjustice,, est titulaire de la Chaire d’excellence Alexandre Koyré pour l’année 2019-2020. Il s’agit d’une chaire pluridisciplinaire, de l’Université Côte d’Azur, dans le champ du droit et de l’intelligence artificielle. En tant que titulaire de cette chaire, M. Benyekhlef donnera une leçon intitulée « Une courte histoire d’Internet: la régulation des (par les) artefacts technologiques » et animera une série de séminaires en 2019 et 2020 portant sur les thèmes du règlement en ligne des conflits, du recours à l’intelligence augmentée en droit (justice prédictive, gouvernementalité algorithmique) et de la régulation des plateformes.Un étudiant à la maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke,, a remporté la médaille de bronze lors du Championnat provincial de cross-country tenu à Québec le 26 octobre dernier. Il a complété un 10 km en 31 minutes et 50 secondes. Il s’agit d’une première pour le Vert & Or depuis 2010. Il s’est hissé dans la première équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec.a soutenu avec succès sa thèse de doctorat intitulée « L'impact de l'asymétrie des pouvoirs sur le mécanisme de règlement des différends de l'OMC: vers une justice pragmatique? », le 30 octobre dernier, à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Le jury était composé des professeursetLa Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH) a reçu le prix « Accès à la justice pour tous » lors de la 3e édition du Gala des Nations Unies, qui se déroulait le 26 octobre dernier à Québec à l’occasion de la Journée des Nations Unies. Ce prix est remis par la Filiale de Québec de l’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU-Québec). Le prix a pour but de souligner les efforts ayant contribué, au cours de la dernière année, à la promotion des valeurs de l’ONU à Québec.La professeure de droit de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil,, a reçu le 24 octobre dernier, le « Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec », afin de souligner son apport au développement et au rayonnement de son ordre professionnel. La professeure Lefebvre est la « Lauréate 2019 » de la Chambre des notaires du Québec.