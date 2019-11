Me Jean-René Lafrance. Photo : LinkedIn de Jean-René Lafrance.

Meintègre Monette Barakett afin d’y pratiquer le droit de la santé et sécurité au travail (SST) et en litige civil.« J’avais envie de diversifier mes dossiers et d'oeuvrer dans plus de champs d'expertise », explique celui qui a passé deux ans au Conseil du patronat et près de deux ans à l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ).« En matière de droit du travail, notamment en SST, Monette Barakett a une forte expertise construite pendant des dizaines d'années. C'est un bureau établi avec une expertise reconnue. »C’est un peu par hasard que le Barreau 2016 a pris goût à se développer dans le domaine de la santé et sécurité au travail.« C'est un droit en constante évolution. J’ai commencé cette pratique chez mon ancien employeur et j'ai eu la piqûre! Ce n'est pas un type de droit qu'on voit beaucoup au baccalauréat en droit. »Au cours des prochaines années, Me Lafrance souhaite développer sa pratique en SST, mais également en relations de travail, un domaine qu’il a déjà commencé à effleurer.« C’est un type de droit que j'ai pu exercer un peu, mais pas énormément. J'aimerais être reconnu pour cette expertise-là. »Eh bien au travail, jeune plaideur!