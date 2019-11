L’associé Angelo Noce et les avocats Claudia Leancu, Joe Abdul-Massih et Laurie Birbilas. Photos : Site Web de Blakes.

Les associés André Morissette et Kristian Zimmerman et les avocats Samuel Blair, Marc-André Godard et Vincent Chaurette. Photos : Site Web de BCF et LinkedIn de Samuel Blair.

Labomar, une entreprise italienne, fait l’acquisition de l’entièreté d’ImportFab, une firme montréalaise spécialisée en pharmaceutique, cosmétique et nutrition.Pour procéder à cette acquisition d’envergure, Labomar a fait appel au cabinet Blakes, et plus particulièrement à l’associéet aux avocatset. Oaklins Italia a prodigué des conseils financiers à l’entreprise tandis que PwC a été consulté pour des conseils fiscaux.Pour sa part, ImportFab s’est tourné vers BCF. L’équipe composée des associésetpuis des avocatset. L’entreprise québécoise a également utilisé les conseils financiers d’Oaklins Canada.« L'acquisition et l'intégration d’ImportFab représente une occasion unique pour notre société: en plus de la croissance des revenus et en taille, nous pourrons maintenant mettre à la disposition de nos clients une structure de production avec un accès direct à une zone commerciale intéressante et en croissance constante », a commenté, PDG de Labomar.ImportFab oeuvre dans le marché nord-américain depuis 29 ans.