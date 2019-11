L'examen du Barreau se tiendra en décembre. Photo : Shutterstock

Accidents du travail;

Administratif;

Affaires;

Famille;

Obligations;

Pénal;

Personnes;

Preuve civile;

Priorités, hypothèques et publicité des droits;

Procédure civile;

Responsabilité civile; et

Travail.

À l’aube de la publication d’un avis relatif à l’évaluation finale du Barreau, Droit-inc poursuit sa tradition, en vous offrant ses prédictions quant aux thèmes qui seront abordés.Mais commençons par le commencement.L’évaluation finale aura lieu sur deux jours, soit les 9 et 11 décembre prochains.Lors du premier jour, vous aurez à répondre à des questions à choix multiples et lors du second, à des questions à développement.Au total, six domaines seront donc à l’examen final, choisis parmi les douze suivants :Pour établir nos prévisions, nous calculons la récurrence des thèmes abordés lors des évaluations finales depuis 2011. Nous tenons compte des récurrences de chaque thématique tant pour les questions à développement que les questions à choix multiples.Ainsi, lors de l’évaluation finale, pour les thèmes abordés dans les questions à choix multiples, le premier jour, nous prévoyons :Lors des sessions d’examens des huit dernières années - incluant les semestres d’automne et d’hiver, ainsi que les reprises - les domaines Affaires, Famille et Pénal reviennent plus de 66 % du temps sous forme de choix multiples.Quant au Travail, il n’a pas été abordé dans les questions à choix multiples de l’examen du Barreau en mai dernier ni de celui de l’examen de reprise qui a été tenu en juin dernier.On prévoit qu’il fera son retour le 9 décembre prochain.Puisque le droit administratif n’a pas été traité à l’examen de mai dernier, nous croyons que c’est cette fois-ci qu’il sera à l’honneur. Généralement, il est traité une fois par année…Il ne reste donc que sept sujets possibles. Parmi ceux-ci, priorités, hypothèques et publicité des droits revient souvent, donc nous le favorisons.Il est bien certain que nos prévisions n’ont aucune prétention scientifique ; tout au plus faisons-nous un calcul probabiliste basé sur le nombre d’occurrences.Et vous, qu’en pensez-vous ?