Me Shahir Guindi. Photo : Site Web d'Osler

Me, coprésident national du cabinet Osler et membre du conseil des associés du cabinet, a été désigné président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l’année 2019-2020.« Je suis honoré de diriger le conseil d’administration de la Chambre, une organisation qui veille à créer un environnement d’affaires propice à la croissance en intervenant sur des enjeux déterminants pour la prospérité de notre métropole. Étant membre du comité exécutif depuis 2018, j’ai eu le privilège de participer activement aux discussions et aux décisions du conseil d’administration », a déclaré par voie de communiqué Me Guindi.Le Barreau 1990 cumule 25 ans d’expérience en fusions-acquisitions, en investissement privé et en financement d'entreprises sur le marché canadien. Me Guindi représente des sociétés de technologie et de biotechnologie parmi les plus performantes au pays. En 2017, il a été décoré de la mention avocat émérite.Sur le conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la communauté juridique est également représentée par Me Selena Lu, associée chez Lavery, et par Mme, chef de la direction du même cabinet.