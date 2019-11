Mes Mael Tardif et Marie-Laurence Spain. Photos : Site Web de Roy & Charbonneau

Mesetsont les nouveaux associés de Roy & Charbonneau, un cabinet de Québec spécialisé en droit criminel et pénal.Auparavant, Me Tardif était avocat recherchiste à la Cour d’appel du Québec, où il avait également effectué son stage du Barreau, en 2017. Il y travaillait auprès de l’honorableAncien de l’Université Laval, il s’est impliqué à titre de bénévole auprès du Bureau d’information juridique de son université.D'autre part, il a pratiqué le hockey et le basketball de façon compétitive. Il est d'ailleurs entraîneur de basketball au sein de son ancienne école secondaire.Pour sa part, Me Marie-Laurence Spain est nommée associée chez Roy & Charbonneau après y avoir effectué son stage du Barreau en 2017, et y avoir travaillé pendant deux ans.Lors de ses études à l’Université Laval, elle occupé le poste de Vice-présidente aux affaires sportives au sein de l’Association des étudiants en droit de l’Université Laval (AED) en plus d’être représentante aux communications du Comité aux affaires professionnelles.Lors de ses études, la native de La Tuque a occupé un poste d’étudiante chez Lacoursière Lebrun dans la région de Trois-Rivières.