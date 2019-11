Droit-inc l’a affectueusement surnommé Me Chavocat, mais son vrai nom, c’est Léon.Léon, c’est un petit chaton errant qui était pris à l’extérieur, en pleine tempête. À la recherche d’un abri, il s’est réfugié dans l’édifice de l’Ordre des avocats du Brésil (OAB).Le félin s’attirait les critiques de plusieurs visiteurs du bâtiment, qui n’aimaient pas qu’un rôdeur se balade dans cet endroit public.Mais plutôt que d’expulser son petit visiteur, l’OAB a décidé de l’accueillir en grand. Et pas de n’importe quelle manière: en l’embauchant comme avocat, ou chavocat, si vous le préférez. Parions qu’il aura une grande carrière en liti...èrage!Dites-moi que vous ne craquez pas en voyant le petit badge du Miaow-reau 2019!Ses tâches? Accueillir les visiteurs.Bien sûr, Chavocat a désormais une page Instagram, question de bien remplir son mandat de mascotte de l’OAB. Puisque l’on prévoit une grande carrière à Chavocat, on envisage même lui aménager un bureau à l’OAB.« Aujourd'hui, il est très adoré de tous. Même ceux qui ne l’aimaient pas se sont habitués à sa présence et s’amusent avec lui », a expliqué au site Bored Panda l’avocate Jeanette Laredo de l’OAB.Il n’en demeure pas moins que Léon était un chat errant, il n’y a pas si longtemps de cela. Lorsqu’il a été accueilli par l’OAB, son état de santé était critique, si bien qu’il a été examiné à plusieurs reprises par des vétérinaires.« Les vétérinaires disent qu'il a eu un problème avec ses cordes vocales à cause de sa souffrance lorsqu'il était bébé. Il miaule à peine, mais nous continuons à prendre soin de lui », précise Jeanette Laredo.Pour aider les animaux comme Léon, l’OAB prévoit créer un institut pour les animaux abandonnés.D’ici là, vous pouvez faire comme plus de 94 000 internautes, et suivre les aventures du Chavocat sur Instagram!