Des milliers d'étudiants font face à l’injustice derrière la réforme de l’immigration. Photo : Shutterstock

Après avoir investi temps, argent et énergie pour contribuer à notre société, après avoir tout laissé derrière eux, après s’être établis à des milliers de kilomètres de leur famille, voilà que ces derniers se font maintenant claquer la porte au nez.Ces changements de règles en cours de route, sans consultation ni préavis, constituent certainement une grave injustice pour ces travailleurs et étudiants étrangers qui ont choisi de s’établir dans notre société et pour qui la plus grande erreur n’aura finalement été que de suivre les promesses du gouvernement.Nos étudiants étrangers, jusque-là admissibles au Programme de l’expérience québécoise (PEQ), sont formés au Québec au sein de nos établissements d’enseignement secondaire, collégial et universitaire et se qualifiaient sur la base d’un diplôme et d’une connaissance avancée du français.Nos travailleurs étrangers, eux, se qualifiaient suivant la même démonstration linguistique et la preuve d’une année de travail à temps plein, prouvant ainsi qu’ils répondent directement à un besoin de main-d’œuvre au sein de leur entreprise.Forts de leurs diplômes ou de leurs expériences de travail, mais surtout suivant des années passées à s’intégrer en français dans la province, le gouvernement a longtemps estimé que ces derniers représentaient des candidats exceptionnels à l’immigration québécoise.Or, cela n’est plus alors que le programme vient d’être sévèrement amputé et que des milliers d’étudiants et de travailleurs étrangers ont du même coup vu leur sélection s’envoler en fumée, et ce, à quelques semaines ou à quelques mois de l’atteinte de leur but.Au nom de tous ces laissés-pour-compte, nous estimons qu’il est important que le gouvernement révise sa position et prévoie un moratoire sur l’application de ces mesures pour les étudiants et travailleurs qui sont déjà au Québec et qui ont déjà entrepris les conditions nécessaires à leur sélection.Des milliers d’entre eux sont dans leur première, deuxième ou troisième année d’études et certains étaient même à quelques semaines seulement d’obtenir leur diplôme. Ils méritent un moratoire sur l’application de ces nouvelles mesures afin de permettre leur sélection.Des milliers d’entre eux, également, n’étaient qu’à quelques mois de pouvoir faire la preuve d’une année de travail à temps plein au sein d’une entreprise québécoise, et ces derniers méritent tout autant ce même moratoire.Des centaines d’étudiants et de travailleurs, quant à eux, avaient déjà soumis leurs dossiers de sélection, avaient réuni la documentation demandée, avaient payé leurs frais de traitement et attendaient de recevoir la confirmation de leur sélection d’un jour à l’autre. Ils méritent, eux aussi, ce même moratoire.Nos employeurs, nos entreprises et nos professeurs, qui se sont investis corps et âme dans cette intégration, méritent eux aussi ce moratoire. La promesse qui a été faite à nos travailleurs et étudiants étrangers doit être respectée et le gouvernement doit prévoir des dispositions transitoires pour protéger leurs acquis. Il en va non seulement de la crédibilité de nos institutions, mais aussi du respect de nos engagements envers ces derniers et de la compétitivité de nos entreprises.avait fait campagne sur sa volonté d’accueillir moins d’immigrants au Québec, mais il avait également promis de prendre soin de ces derniers.Or, depuis le début de l’année, en tenant compte des présentes réformes qui restreignent le PEQ et suivant sa décision d’annuler 18 000 dossiers d’immigration en attente depuis plusieurs années, force est de constater que le gouvernement ne s’efforce qu’à remplir la première partie de sa promesse.Or, devant la présente controverse, voilà venu le temps pour ce gouvernement de prouver qu’il respecte aussi la deuxième partie de cette promesse et qu’il prenne soin de nos travailleurs et étudiants.Professeur(directeur du centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique, faculté de droit de l’Université McGill), professeur(doyen de la faculté de science politique et de droit de l’UQAM), professeur(doyen de la faculté de droit de l’Université McGill), professeure(doyenne de la faculté de droit de l’Université Laval), professeur(directeur du département des sciences juridiques de l’UQAM), professeure(doyenne par intérim de la faculté des arts de l’UQAM), professeure(présidente de la SQDI, Université de Sherbrooke), Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me(Ad. E.), Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, professeure(Université de Montréal), professeur(UQAM), professeur(Université de Sherbrooke), Me(présidente de l’Association générale des étudiants des cycles supérieures en droit de l’Université de Sherbrooke), professeur(Université de Sherbrooke),(Université de Sherbrooke), professeure(Université de Montréal),(coordinatrice du Centre arts-cultures-sociétés de l’UQAM), professeur(Université McGill), professeure(Université de Sherbrooke),(Université de Sherbrooke), professeur(ENAP), professeure(Université de Montréal), Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, professeur(UQAM), professeur(Université de Montréal), professeure(Université de Sherbrooke), professeur(Université McGill),(UQAM), professeure(UQAM), professeur(UQAM), professeure(UQAM), professeure(UQAM), professeure(UQAM), professeur(UQAM), professeure(UQAM), professeur(UQAM), professeur(UQAM), professeur(UQAM), professeure(UQAM) Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, professeure(UQAM), professeur(Université de Sherbrooke), professeure(Université de Sherbrooke), professeur(Université de Montréal), professeur(Université Laval), professeur(Université de Sherbrooke), professeure(Université Laval), professeure(Université de Sherbrooke), professeur(Université de Sherbrooke), professeure(Université McGill), professeur(Université McGill), professeure(Université de Sherbrooke), professeur(Université de Sherbrooke), professeure(UQAM), professeure(McGill), Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Meet(coprésidents du Comité sur le droit de l’immigration de l’UQAM),(stagiaire en droit) et(étudiante en droit, UQAM)