Honneur, hommages et honte sur les réseaux sociaux! Par : Éric Martel | Le : 2019-11-08 14h15



Nouvelles Alors que certains avocats perçoivent la réforme prévue de l’immigration comme un nuage noir, les hommages pleuvent dans le milieu juridique.



Quand les juristes se lèvent



La réforme de l’immigration fait jaser…



Outre la lettre ouverte publiée par Me Guillaume Cliche-Rivard et une multitude d’autres acteurs importants, des juristes se sont farouchement opposés à cette réforme.



« Ces temps-ci, j’ai un peu honte du message qu’on lance aux immigrants. On a un beau champ lexical qui mise sur l’exclusion et que tu n’es pas si le bienvenue que ça », publie Jimmy Troeung de De Grandpré Joli-coeur.







Pour sa part, Me Nadia Barrou a partagé son lot d’articles sur le sujet, dont celui-ci, rédigé par François Gélineau, doyen de la faculté des sciences sociales de l’Université de Laval.







« On se demande comment le gouvernement considère l’apport des sciences humaines au bon fonctionnement de notre société. Il semble ignorer qu'elles ont contribué à former plusieurs bâtisseurs du Québec moderne », écrit Me Barrou.



L’amour du rugby



Non, Me Leta Skoko n’a pas mis son protecteur buccal et ses shorts pour représenter le Rouge et Or sur le terrain, mais on peut dire qu’elle a fait sa part comme seizième joueuse!







L’avocate de Joli-Coeur Lacasse préside le conseil d'administration de cette organisation à but non lucratif.



Pur bonheur



Alexia Morneau, étudiante à l’Université d’Ottawa, a vécu un moment de pur bonheur.







Eh oui, elle a eu l’honneur de discuter avec Beverley McLachlin, la première femme à occuper le poste de juge en chef de la Cour suprême du Canada. Le temps d’un petit brin de jasette sur un sujet d’actualité: les agressions sexuelles.



Un moment qu’elle risque de chérir pour le reste de ses jours.



Un bel hommage



La publication ne provient peut-être pas d’un juriste, mais elle vaut certainement le détour…



Michel Forget, inspecteur général adjoint de la Ville de Montréal, a tenu à rendre hommage à Me Denis Gallant, vedette de la Commission Charbonneau et ancien Inspecteur général de la métropole.



Rappelons que Me Gallant quittera son poste de président-directeur-général de l’Autorité des marchés publics (AMP) afin de se joindre au cabinet Roy Bélanger.







« Il aura marqué la lutte pour l’intégrité contractuelle à différents niveaux et cela l’honore ! », écrit M. Forget.



Honorée



C’est hier, au Royal York Hotel de Toronto, que Me Marie-Ève Bélanger a reçu le prestigieux prix de Lexpert Leading Lawyers under 40.







Le moment a été immortalisé par son collègue de McCarthy Tétrault, Steeves Bujold.



Malheureusement, Me Bélanger n’a pas de compte LinkedIn, et n’a donc pas pu réagir à cet hommage…