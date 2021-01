Les professeurs Amissi Manirabona, Jo-Anne Wemmers, Noura Karazivan, Jean Leclair et Karim Benyekhlef. Photos : Site web de l'Université de Montréal

Nouvelles cliniques juridiques, nouvelle plateforme de règlement des différends en ligne, nouvelle chaire de recherche… Voici ce qui anime les facs de droit, ces temps-ci.La Faculté de droit et l’École de criminologie s’unissent pour créer la Clinique juridique pour les victimes d’actes criminels . Les professeursetavaient cette idée en tête depuis quelques années, et c’est finalement une subvention du Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice du Canada qui permettra à cette clinique juridique de voir le jour. Les conseils seront donnés par des étudiants en droit.Les professeursetpublient l’ouvrage collectif bilingue intitulé « L’héritage politique et constitutionnel de Pierre Elliott Trudeau /The Political and Constitutional Legacy of Pierre Elliott Trudeau » chez l’éditeur LexisNexis . L’ouvrage comprend 19 textes présentés lors du Colloque Trudeau100, qui s’est tenu à la Faculté de droit en novembre 2019.Une nouvelle plateforme de règlement des différends en ligne, relatifs à l’équité salariale dans les milieux de travail, verra le jour dans les prochains mois. Il s’agit du fruit d’un partenariat entre le Laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal, dirigé par le professeur, et la Commission canadienne des droits de la personne.La professeuredirigera la nouvelle Chaire de recherche sur l’effectivité du droit du travail. L’objectif est de mieux comprendre les dynamiques susceptibles d’affecter la mobilisation des normes et recours prévus par le droit du travail. Le lancement virtuel de la chaire a lieu ce mercredi.Le professeura obtenu une subvention d’Affaires mondiales Canada pour son projet de recherche « Media Freedom in an Algorithmic Age: Perils and Possibilities », qui examinera les impacts des systèmes algorithmiques et d’autres technologies numériques émergentes sur la liberté des médias. Une nouvelle clinique juridique sur les droits de la personne des Autochtones a vu le jour au centre d’amitié autochtone Odawa, à Ottawa, au début du mois. Elle a été fondée paret, deux étudiantes en deuxième année du programme J.D., elles-mêmes membres de communautés autochtones. Une deuxième clinique verra le jour à Toronto cet hiver.