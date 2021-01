Me Dominic St-Jean. Photo : Site web de Morency

Me Vincent St-Pierre. Photo : Site web de Morency

Me Jonathan Desjardins Mallette. Photo : Site web de Morency

Morency ajoute trois nouveaux associés à ses bureaux de Montréal et de Québec. Mesetdeviennent donc associés à Montréal, et Meà Québec.La directrice générale de Morencyse réjouit de l’ajout de ces associés au cabinet, tous des « avocats qui ont évolué au sein de la société », et qui étaient bien heureux d’avoir reçu la grande demande.« Pour nous aussi, surtout dans l'année qu'on vient de passer, c'était une belle nouvelle, un beau vent de fraîcheur, commente la directrice générale. C’est agréable de voir qu'on a de la relève! »Mme Lambert nous a parlé de ces nouveaux associés. Voici ce que l’on sait!Le Barreau 2004 exerce en litige civil et commercial au bureau de Montréal de Morency. Outre son bac en droit de l’Université Laval, Me St-Jean est détenteur d’un bac en microbiologie de la même université.« C’est un avocat avec une vraiment belle réputation, quelqu'un qui prend les choses au sérieux mais qui en même temps a la capacité de parler aux avocats d’expérience ou aux jeunes. Il fait confiance aux gens et il est super dynamique », décrit la directrice générale de Morency.Me St-Jean est aussi enseignant à l’École du Barreau. Il a débuté sa pratique au sein de Laframboise Gutkin avant d’occuper de 2011 à 2014 le poste de vice-président affaires légales et corporatives du groupe immobilier Shapiro.Impliqué dans sa communauté, le nouvel associé est membre du conseil d’administration de la fondation Père Lindsay depuis 2008 (dont il a été le secrétaire de 2009 à 2013) et membre du comité – Ambassadeurs de la fondation En Cœur.Me St-Pierre est « un avocat acharné, très assidu dans ses dossiers », indique Mme Lambert, et avec un don pour parler aux jeunes et faire le lien avec les avocats plus âgés. Le nouvel associé pratique au bureau de Morency à Québec.Le Barreau 2007 et jeune papa se spécialise en droit de la construction et en litige civil et commercial, et plus particulièrement du côté des litiges en contexte d’appel d’offres, des réclamations pour travaux supplémentaires, et des réclamations lors de prolongation de chantier.Me St-Pierre exerçait auparavant dans les mêmes domaines chez Norton Rose Fulbright, anciennement Ogilvy Renault, où il a débuté sa carrière, d'abord comme étudiant puis stagiaire du barreau à Montréal et ensuite comme avocat au bureau de Québec, ville dont il est originaire.« Au cours de sa carrière, il a représenté tous les intervenants d’un chantier de construction, soit des entrepreneurs généraux, des sous-traitants, des ingénieurs, des architectes, des compagnies de cautionnement et des donneurs d’ouvrage », détaille son cabinet.Le Barreau 2001 et ancien de l’Université de Montréal se spécialise en droit de l’éducation et droit administratif à Montréal.L’éducation, il connaît : il a été secrétaire général et directeur du service des affaires corporatives et des communications de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles avant de se joindre à Morency en 2017.Il a aussi été président de la Table des secrétaires généraux des commissions scolaires des régions de Laval, Laurentides et de Lanaudière. « À travers les années, il a notamment offert des formations sur le droit d’auteur en milieu scolaire et sur les modifications à la Loi sur l’instruction publique aux secrétaires généraux pour l’Association québécoise des cadres scolaire », spécifie son cabinet.« C’est une personne très centrée sur le travail d'équipe, et vu qu’il pratique en droit de l'éducation, très sensible à ce qui est interpersonnel, souligne Mme Lambert. Une des caractéristiques de Jonathan, c'est sa volonté de vouloir que les gens soient bien au travail et qu’on leur fournisse ce qu'il faut pour travailler, qu'on soit de bons employeurs. »